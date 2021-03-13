"Це тільки початок": нардеп дав прогноз щодо зростання цін в Україні

Ціни в Україні на товари будуть підвищуватися через очікуване зростання інфляції. При цьому гривня до долара станом на сьогодні зміцнюється. Сировина і деякі імпортовані продукти вже сильно піднялися у вартості. Чого очікувати в найближчі місяці від цін розповів народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

За його словами, це обумовлено ситуацією на зовнішніх ринках.

"У нас спостерігається досить серйозна інфляція за всіма видами товарів... Я думаю, що, на жаль, це тільки початок... У нас дуже різко зросла ціна на нафту, зерно, а також зросли ціни на деякі товари, які ми експортуємо. Наприклад, на залізну руду, яку ми експортуємо дуже багато, зросли у 2,5 раза всього за кілька місяців. Це зараз допомагає гривні триматися. Але я думаю, що в найближчі місяці нас чекає серйозний інфляційний тиск - не тільки в Україні, але і по всьому світу", - упевнений нардеп.

За його даними, через зростання вартості зерна можна очікувати збільшення цін на м'ясо, молочні продукти, хліб.

"Ростуть дуже сильно ціни на залізну руду і зерно, ще швидше ростуть на нафту. Це більше вказує на можливе зміцнення або стабільність гривні. Проблема в тому, що ціна на зерно в Україні така ж, як і у всьому світі. А зерно - це 80% собівартості м'яса і молока, зерно - це половина собівартості хліба. В цьому році це буде відчутно", - попереджає чиновник.

Заблоцький також зазначив, що при таких обставинах, як зараз, у гривні є більше підстав для зміцнення.