Это что за мушкетер? Лобода в нелепом наряде рассмешила сеть

Лобода подверглась критике за странный образ
Светлана Лобода, которая отшила Филиппа Киркорова на одной из вечеринок, похвасталась перед поклонниками новым нарядом. Однако восхищение он вызвал далеко не у всех. Комментаторы раскритиковали образ Лободы в социальной сети Instagram под соответствующей публикацией.
На фото знаменитость позирует в пиджаке-платье с широким поясом и черных ботфортах. Образ дополняет странная большая шляпа.
"И куда это мы собрались?" - подписала Лобода.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики певицы решили ответить на вопрос артистки в шуточной форме, выстраивая предположения, куда Лобода может пойти в подобном наряде:
Напомним, что Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой и признался, что благодаря ей особенно приятно бывать в Москве.
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.
А такж о том, что недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.