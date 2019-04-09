ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просыпаюсь в Москве: солист Rammstein рассказал об отношениях с Лободой

STYLERПерсоны    09.04.2019 - 09:49
Просыпаюсь в Москве: солист Rammstein рассказал об отношениях с Лободой
Солист Rammstein Линдеманн рассказал о романе с Лободой (коллаж РБК-Украина)

Тилль Линдеманн признался, что благодаря Лободе ему особенно приятно бывать в Москве

Тилль Лендеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой. Солист культовой немецкой группы Rammstein заявил, что их отношения - это тайна двух людей, которую, как джентльмен, он не станет раскрывать журналистам. Об этом пишет "ЖАРА Magazine".

Но при этом артист рассказал, что в последнее время он с удовольствием просыпается в Москве. А также добавил, что благодаря Светлане Лободе ему особенно приятно приезжать в Россию.

Отметим, что об отношениях Светланы и Тилля заговорили летом 2017 года - звезды встретились на фестивале "Жара" в Баку и сразу стало понятно, что между ними проскочила искра.

А рождение в мае 2018 года дочери, которую назвали Тильда, подлило масла в огонь. Светлана до сих пор не показывает лицо девочки и держит в секрете имя отца ее второго ребенка.

 

Солист Rammstein Линдеманн рассказал о романе с Лободой (фото: соцсети)

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите, - ответил солист Rammstein.

Тилль Линдеманн рассказал, что во время гастролей он часто просыпается в новом городе, а в Москве - просыпается с удовольствием.

"Это будет рассказ 18+. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве", - добавил музыкант.

К слову, когда в октябре прошлого года Светлана угодила в больницу (звезде делали операцию на почке), именно Линдеманн забрал ее из клиники. При чем из ресторана Лобода и Линдеманн вышли, держась за руки.

Солист Rammstein Линдеманн рассказал о романе с Лободой (видео: Super/YouTube)

Напомним, недавно в интернете появились фотографии, на которых солист группы Rammstein позирует с красивой брюнеткой и прижимается к ней.

Ранее мы сообщали, что Rammstein выпустили первый клип с 2012 года на песню "Deutschland" ("Германия"), в котором присутствуют постановочные сцены на тему нацисткого концлагеря и Холокоста. Еврейские правозащитные организации, подвергли жесткой критике новое творение немецких скандалистов.

Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото) Любимая рядом: Лобода намекнула на отношения с женщиной
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Лобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь