Це що за мушкетер? Лобода у безглуздому вбранні розсмішила мережу

Лобода піддалася критиці за дивний образ
Світлана Лобода, яка відшила Філіпа Кіркорова на одній з вечірок, похвалилася перед шанувальниками новим вбранням. Однак захоплення він викликав далеко не у всіх. Коментатори розкритикували образ Лободи у соціальній мережі Instagram під відповідною публікацією.
На фото знаменитість позує в піджаку-сукні з широким поясом і чорних ботфортах. Образ доповнює дивний велика капелюх.
"І куди це ми зібралися?" - підписала Лобода.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Підписники співачки вирішили відповісти на питання артистки у жартівливій формі, вибудовуючи припущення, куди Лобода може піти у подібному вбранні:
Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою і зізнався, що завдяки їй особливо приємно бувати в Москві.
Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.
А також про те, що нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.