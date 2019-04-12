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Это что за мушкетер? Лобода в нелепом наряде рассмешила сеть

STYLERПерсоны    12.04.2019 - 09:28
Это что за мушкетер? Лобода в нелепом наряде рассмешила сеть
Светлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода подверглась критике за странный образ

Светлана Лобода, которая отшила Филиппа Киркорова на одной из вечеринок, похвасталась перед поклонниками новым нарядом. Однако восхищение он вызвал далеко не у всех. Комментаторы раскритиковали образ Лободы в социальной сети Instagram под соответствующей публикацией.

На фото знаменитость позирует в пиджаке-платье с широким поясом и черных ботфортах. Образ дополняет странная большая шляпа.

"И куда это мы собрались?" - подписала Лобода.

Это что за мушкетер? Лобода в нелепом наряде рассмешила сеть

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики певицы решили ответить на вопрос артистки в шуточной форме, выстраивая предположения, куда Лобода может пойти в подобном наряде:

  • Это что за мушкетер?
  • Есть много девушек покрасивее Лободы.
  • Не очень.
  • Что за плечи? Ужас! Не элегантно
  • Колхоз.
  • Собралась на ранчо?
  • Как на маскарад.

Напомним, что Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой и признался, что благодаря ей особенно приятно бывать в Москве.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

А такж о том, что недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.

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