Це що за мушкетер? Лобода у безглуздому вбранні розсмішила мережу

Світлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода піддалася критиці за дивний образ

Світлана Лобода, яка відшила Філіпа Кіркорова на одній з вечірок, похвалилася перед шанувальниками новим вбранням. Однак захоплення він викликав далеко не у всіх. Коментатори розкритикували образ Лободи у соціальній мережі Instagram під відповідною публікацією.

На фото знаменитість позує в піджаку-сукні з широким поясом і чорних ботфортах. Образ доповнює дивний велика капелюх.

"І куди це ми зібралися?" - підписала Лобода.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники співачки вирішили відповісти на питання артистки у жартівливій формі, вибудовуючи припущення, куди Лобода може піти у подібному вбранні:

Це що за мушкетер?

Є багато дівчат красивіше Лободи.

Не дуже.

Що за плечі? Жах! Не елегантно

Колгосп.

Зібралася на ранчо?

Як на маскарад.

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою і зізнався, що завдяки їй особливо приємно бувати в Москві.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.

А також про те, що нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.