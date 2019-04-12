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Це що за мушкетер? Лобода у безглуздому вбранні розсмішила мережу

STYLERПерсони    12.04.2019 - 09:28
Це що за мушкетер? Лобода у безглуздому вбранні розсмішила мережу
Світлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода піддалася критиці за дивний образ

Світлана Лобода, яка відшила Філіпа Кіркорова на одній з вечірок, похвалилася перед шанувальниками новим вбранням. Однак захоплення він викликав далеко не у всіх. Коментатори розкритикували образ Лободи у соціальній мережі Instagram під відповідною публікацією.

На фото знаменитість позує в піджаку-сукні з широким поясом і чорних ботфортах. Образ доповнює дивний велика капелюх.

"І куди це ми зібралися?" - підписала Лобода.

Це що за мушкетер? Лобода у безглуздому вбранні розсмішила мережу

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники співачки вирішили відповісти на питання артистки у жартівливій формі, вибудовуючи припущення, куди Лобода може піти у подібному вбранні:

  • Це що за мушкетер?
  • Є багато дівчат красивіше Лободи.
  • Не дуже.
  • Що за плечі? Жах! Не елегантно
  • Колгосп.
  • Зібралася на ранчо?
  • Як на маскарад.

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою і зізнався, що завдяки їй особливо приємно бувати в Москві.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.

А також про те, що нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.

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