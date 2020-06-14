Это не мизантропия: Супрун развеяла популярный миф

Уляна Супрун рассказала о важности сохранения личного пространства между людьми и обосновала свою точку зрения. Бывший руководитель Минздрава опубликовала рекомендации в своем Facebook.

"Часто в транспорте, на улице, в магазине или любом общественном месте люди нарушают личное пространство других людей. Кто-то становится слишком близко в очереди, хотя есть куча свободного места сзади, кто-то даже касается руки или иной части тела или просто говорит в лицо, абсолютно игнорируя личную границу", - прокомментировала Супрун.

Сохранение личного пространства - это потребность каждого человека, которую нужно уважать и соблюдать. Люди часто испытывают дискомфорт, когда кто-то нарушает установленную физическую границу во время социальных взаимодействий.

"Это явление связано с концепцией "периперсонального пространства" - своеобразной зоной "безопасности", что нас окружает. Она отличается у каждого человека и зависит от ряда факторов и контекста - типа отношений с другими людьми, пола, возраста, особенностей и культурных традиций, сложившихся в окружении", - пишет эксперт.

Каким бы ни было ваше личное пространство и допустимое расстояние для близких или незнакомых вам людей, помните, что нарушения условной границы - влечет стресс, дискомфорт, усиливает ощущение опасности и мешает сфокусироваться.

По словам эксперта, сохранение личного пространства - это не "особенность" интровертов или мизантропов. Поэтому в местах скопления людей постарайтесь не вторгаться в личное пространство другого человека:

Не прикасайтесь к кому-то, с кем вы не знакомы. Неуместными также являются объятия, если вы видите человека впервые в жизни или недавно познакомились.

Реагируйте на язык тела и мимику.

Не наклоняйтесь слишком близко к лицу, чтобы что-то сказать. Лучше скажите громче.

Если в транспорте есть свободное пространство, не садитесь или не становитесь слишком близко к другим людям.

Придерживайтесь дистанции, когда стоите в очереди. Если вы станете ближе к человеку, который перед вами, очередь не будет двигаться быстрее.

"Эти правила могут показаться слишком очевидными, впрочем, мы часто бессознательно притесняем пространство других людей, не замечая этого.

Сегодня же, когда соблюдение физической дистанции является одним из самых эффективных способов защиты от инфицирования вирусом SARS-CoV-2, помнить и соблюдать дистанцию крайне важно!" - подытожила Супрун.

Напомним, что Супрун объяснила, как низкое давление влияет на здоровье.