Це не мізантропія: Супрун розвіяла популярний міф

Супрун здивувала цікавими фактами
Уляна Супрун розповіла про важливість збереження особистого простору між людьми і обґрунтувала свою точку зору. Колишній керівник МОЗ опублікувала рекомендації у своєму Facebook.
"Часто в транспорті, на вулиці, в магазині або в будь-якому громадському місці люди порушують особистий простір інших людей. Хтось стає занадто близько в черзі, хоча є купа вільного місця ззаду, хтось навіть торкається руки або іншої частини тіла, або просто говорить в обличчя, абсолютно ігноруючи особистий кордон", - прокоментувала Супрун.
Збереження особистого простору - це потреба кожної людини, яку важливу поважати і дотримуватися. Люди часто відчувають дискомфорт, коли хтось порушує встановлений фізичний кордон під час соціальних взаємодій.
"Це явище пов'язане з концепцією "персонального простору" - своєрідною зоною "безпеки", що нас оточує. Вона відрізняється у кожної людини і залежить від ряду факторів і контексту - типу відносин з іншими людьми, статі, віку, особливостей і культурних традицій, що склалися в оточенні", - пише експерт.
Яким би не був ваш особистий простір і допустима відстань для близьких або незнайомих вам людей, пам'ятайте, що порушення умовної межі спричиняє стрес, дискомфорт, підсилює відчуття небезпеки і заважає зосередитись.
За словами експерта, збереження особистого простору - це не "особливість" інтровертів або мізантропів. Тому в місцях скупчення людей постарайтеся не вторгатися в особистий простір іншої людини:
"Ці правила можуть здатися занадто очевидними, втім, ми часто несвідомо порушуємо простір інших людей, не помічаючи цього. Сьогодні ж, коли дотримання фізичної дистанції є одним з найбільш ефективних способів захисту від інфікування вірусом SARS-CoV-2, пам'ятати і дотримуватися дистанції вкрай важливо!" - підсумувала Супрун.
Нагадаємо, що Супрун пояснила, як низький тиск впливає на здоров'я.
Автор: Дарина Яновська