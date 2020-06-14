Це не мізантропія: Супрун розвіяла популярний міф

Уляна Супрун розповіла про важливість збереження особистого простору між людьми і обґрунтувала свою точку зору. Колишній керівник МОЗ опублікувала рекомендації у своєму Facebook.

"Часто в транспорті, на вулиці, в магазині або в будь-якому громадському місці люди порушують особистий простір інших людей. Хтось стає занадто близько в черзі, хоча є купа вільного місця ззаду, хтось навіть торкається руки або іншої частини тіла, або просто говорить в обличчя, абсолютно ігноруючи особистий кордон", - прокоментувала Супрун.

Збереження особистого простору - це потреба кожної людини, яку важливу поважати і дотримуватися. Люди часто відчувають дискомфорт, коли хтось порушує встановлений фізичний кордон під час соціальних взаємодій.

"Це явище пов'язане з концепцією "персонального простору" - своєрідною зоною "безпеки", що нас оточує. Вона відрізняється у кожної людини і залежить від ряду факторів і контексту - типу відносин з іншими людьми, статі, віку, особливостей і культурних традицій, що склалися в оточенні", - пише експерт.

Яким би не був ваш особистий простір і допустима відстань для близьких або незнайомих вам людей, пам'ятайте, що порушення умовної межі спричиняє стрес, дискомфорт, підсилює відчуття небезпеки і заважає зосередитись.

За словами експерта, збереження особистого простору - це не "особливість" інтровертів або мізантропів. Тому в місцях скупчення людей постарайтеся не вторгатися в особистий простір іншої людини:

Не торкайтеся до когось, з ким ви не знайомі. Недоречними є також обійми, якщо ви бачите людину вперше в житті або нещодавно познайомилися.

Реагуйте на мову тіла і міміку.

Не нахиляйтеся занадто близько до обличчя, щоб щось сказати. Краще скажіть голосніше.

Якщо у транспорті є вільний простір, не сідайте чи не ставайте занадто близько до інших людей.

Дотримуйтеся дистанції, коли стоїте в черзі. Якщо ви станете ближче до людини, яка перед вами, черга не буде рухатися швидше.

"Ці правила можуть здатися занадто очевидними, втім, ми часто несвідомо порушуємо простір інших людей, не помічаючи цього. Сьогодні ж, коли дотримання фізичної дистанції є одним з найбільш ефективних способів захисту від інфікування вірусом SARS-CoV-2, пам'ятати і дотримуватися дистанції вкрай важливо!" - підсумувала Супрун.

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