Супрун объяснила, как низкое давление влияет на здоровье: может быть опасным для жизни

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о гипертензии и гипотензии и дала полезные советы

Уляна Супрун рассказала об артериальном давлении, и как оно влияет на здоровье человека. Бывший руководитель Минздрава Украины отметила, что гипертензия - высокое давление - вызывает много осложнений, и может угрожать жизни.

Низкое давление - гипотензию - напрасно принято считать безопасным, так как в некоторых случаях оно имеет свои патологические причины, является признаком опасности для жизни и здоровья. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

Медик подробно объяснила, что делать в таких случаях.

Для всех взрослых нормальное давление - меньше чем 140/90 мм ртутного столбика, а лучший (идеальный) - ниже 120/80 мм рт.ст.

Низким давлением считают значение меньше 90/60 мм рт.ст.

Для кого опасно низкое давление

"Есть люди, которые постоянно имеют невысокое кровяное давление (например, 90/60 мм рт.ст.). Если они при этом чувствуют себя нормально, такое давление является их физиологической особенностью и никакой проблемы нет", - говорится в публикации.

В других же случаях низкое артериальное давление не является типичным для человека и сопровождается плохим самочувствием: общая слабость, головокружение, ощущение "потемнения перед глазами".

Самой распространенной формой гипотензии является так называемая ортостатическая гипотензия, которая обычно наблюдается у людей пожилого возраста.

Чтобы ее выявить, следует провести измерения давления сначала в положении лежа, а затем через 2-3 минуты после перехода в положение стоя. Если систолическое давление в положении стоя оказался на 20 мм рт.ст. ниже давления в положении лежа, это значит, что у человека есть ортостатическая гипотензия.

"Причин ортостатической гипотензии немало: сахарный диабет, паркинсонизм, аутоиммунные заболевания и тому подобное. Но прежде всего следует убедиться, что человек потребляет достаточно жидкости (норма составляет не менее 20 мл на 1 кг веса в сутки) и посмотреть, какие лекарства он принимает", - рассказала Супрун.

Что делать, если давление часто низкое, и это мешает

Обратитесь к семейному врачу, ведь причин гипотензии много. Если врач говорит, что у вас вегето-сосудистая дистония, ищите другого врача, ведь это состояние современная мировая медицина не признает.

Регулярно измеряйте свое давление и отслеживайте, когда оно падает, нет сильной жажды и частого мочеиспускания и тому подобное. Это нужно для установления диагноза.

Начинайте день с воды. В случае, когда быстро привстаете на ноги и возникает головокружение, выпейте 500 мл воды прямо в постели и поднимайтесь медленнее (задержитесь на 10-20 секунд в положении сидя). В течение дня отслеживайте сигналы жажды.

Если вы заметили, что после приема пищи давление падает, то ешьте небольшими порциями.

Не надо пить много кофе - он увеличивает частоту сердечных сокращений, однако принципиально не повлияет на состояние вен конечностей. Зато лишний кофеин усилит клубочковую фильтрацию в почках и увеличит диурез (объем мочи).

Медленно приучайте себя к физическим нагрузкам. Сначала, если кружится голова, это действительно трудно, и следует начинать с малого.

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Автор: Владимир Костырин