Лекарство от потери памяти: Супрун напомнила о преступлениях Кремля в годовщину MH17

В пятую годовщину катастрофы MH17 - самолета Boeing 777, который сбили российские террористы над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года, Уляна Супрун напомнила о преступлениях, которые совершали и продолжают совершать власти РФ на территории Украины и других государств. Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

Супрун пишет, что хотя весь мир знает о преступлениях Кремля, чему есть неопровержимые доказательства, власть РФ продолжает нагло отпираться, - пишет Супрун.

"Фактически сегодня уже известно, кому принадлежала установка "Бук", откуда ее привезли на территорию Украины, кто разрешил это перевозки и координировал его. Так же весь мир знает, кто развязал эту войну и убивает украинцев", - заявляет глава Минздрава.

Супрун напомнила, что месяц назад были названы имена четырех подозреваемых, которые непосредственно были причастны к сбитии малазийского боинга.

Супрун обратилась к украинцам и миру в годовщину катастрофы MH17 (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Но Кремль и дальше продолжает лживо отвергать обвинения. И хотя теперь есть подозрения только для отдельных россиян, Нидерланды и Австралия официально обвинили государство Россия в сбитии самолета, на котором были их граждане", - пишет Супрун.

Также и. о. министра здравоохранения напомнила миру о других преступлениях российской власти: 13 тысяч убитых украинцев, трагедия MH17, атака в Солсбери и бомбежка гражданских в Сирии.

"Это лекарство от потери памяти для нас с вами и для всего мира. Когда приглашаете убийц за один стол, не надо потом удивляться", - подытожила Супрун.

Супрун обратилась к украинцам и миру в годовщину катастрофы MH17 (скрин: facebook.com/ulanasuprun)

А украинский военный и блогер Анатолий Штефан Штирлиц напомнил о преступлении российских бандформирований, опубликовав снимки террористов, которые победно фоткались на фоне останков сбитого самолета.

"Просто хочу напомнить, чтобы Вы помнили их радостные лица и лайки. Настоящие лица оккупантов, убийц и террористов. Везде куда приходит "русский мир" пахнет кровью..." - написал Анатолий Штефан.

Террористы фотографируются на фоне сбитого Boeing 777 (фото: facebook.com/Shtirlitz69)

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 выполнял регулярный рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Он вылетел из Амстердама в 13:30 по киевскому времени и связь с ним прервалась около 16:00. Остатки самолета упали вблизи города Торез Донецкой области.

На борту находилось 298 человек (283 пассажиров и 15 членов экипажа), никто не спасся. 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.

Boeing 777 был сбит ракетой "земля-воздух", запущенной российскими диверсантами или пророссийскими террористами с территории "ДНР" с помощью самоходного ЗРК "Бук" М1, который доставили туда с территории России.

Ранее мы писали, что за скандальный телемост, который планировали провести между украинским NewsOne и пропагандистским Россия 24, ведущие украинского канала попали к "Чистилища" Миротворца.

Напомним, Уляна Супрун недавно резко высказалась по поводу длительного декретного отпуска в Украине, назвав такие "льготы" советским пережитком. Глава Минздрава считает, что нужно коренным образом менять всю систему, чтобы дать возможность женщинам успешно совмещать материнство и самореализацию в профессии.