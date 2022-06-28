Це лайфхак дозволить мити вікна лише один раз на рік: ви буде задоволені

Усі господині, щоб полегшити свою роботу, використовують дорогі побутові засоби для миття. Одна, не уся хімія дозволить досягти бажаного результату надовго.

На щастя, є нескладний метод, який дозволить натерти вікна, щоб вони довго залишалися чистими. Що для цього потрібно зробити - читайте нижче .

Зокрема, спочатку потрібно скористатися будь-яким методом миття, щоб видалити забруднення і пил. Приділяти увагу важливо не тільки склу, а й віконним рамам.

Після того, коли поверхня стане чистою, можна приступати до приготування засобу.

Спочатку потрібно взяти воду, закип'ятити її й дати охолонути. Після в місткість для змішування потрібно влити половину склянки води. Далі слід додати столову ложку будь-якого бальзаму для волосся і маленьку ложку гліцерину.

Суміш потрібно ретельно перемішати і залишити на 15-20 хвилин.

Такий засіб потрібно наносити на скло за допомогою щітки.

Потім потрібно буде тільки відполірувати скла в самому кінці процедури. Якщо скористатися даним методом, то протягом року скла радуватимуть вас своєю чистотою і блиском.

Чим мити вікна, щоб не було розводів

Сіль

Вона допомагає швидко мити вікна без розводів, а також очищати брудний посуд. Для приготування домашнього засобу знадобиться: склянка води та 2 столові ложки солі. Цією сумішшю потрібно змочити ганчірку та ретельно протерти нею скло. Після цього не забудьте додатково промити його чистою водою.

Оцет

Щоб приготувати засіб, потрібно 1 склянку теплої води та 50 мл оцтової кислоти. Все це потрібно ретельно перемішати, перелити розчин до розпилювача та нанести на скло. Протирати вікно можна серветкою або ганчіркою. Окрім того, щоб на вікні не залишиться розводів, оцет також прибере всі масні плями.

Засіб для миття посуду

Такий засіб чудово позбудеться плям від сажі, масла, крапель дощу чи комах на склі. Засіб потрібно всього лише нанести на вікно розпилювачем, а потім протерти серветкою насухо.