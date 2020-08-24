Продюсер "Бумбокс" отреагировал на скандал из-за концерта ко Дню Независимости

В Украине разгорелся скандал из-за использования песен украинских исполнителей на концерте ко Дню Независимости. На Софиевской площади в Киеве провели праздничное мероприятие под названием "Песенная история современной Украины". Украинские музыканты исполнили попурри из нашумевших хитов, спели песни друг друга, а также других исполнителей. Однако выяснилось, что разрешения артисты на использование своих песен не давали.

На скандал также отреагировал директор группы "Бумбокс", который отметил, что, то, что произошло во время праздника – настоящий сюр.

"Сегодня, в самый важный праздник, День Независимости Украины, с самого утра начался сюр. Песня Бумбокс "Вахтерам" в числе 40 "песен-счастливчиков" попала в праздничный концерт. Режиссером шоу, как удалось выяснить стала Катя Царик, саундпродюсером - Монатик. Выступали Джамала, Время и Стекло, Потап, Павло Зибров, Hardkiss, Ольга Полякова и другие (извините, всех не запомнил). Любой человек в здравом уме задаст резонный вопрос: "А по каким критериям отбирали песни для такого важного (важнейшего!) праздника?" Я не знаю. В случае с "Вахтерам", понятно, что выбрали самую известную песню ББ, думать насколько уместна песня на русском языке на Дне Независимости Украины люди не захотели. Или им сказали, что думать не надо. Я, кстати, понял, если бы представили international-набор - песни на молдавском, русском, тюркском, венгерском, английском, да на любом языке "музыка звучит", только делайте все правильно", - написал Алексей Согомонов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что пострадали также Александр Положинский, Виктория Хоменко, Тарас Чубай, группа "Океан Эльзы". Ни у кого из музыкантов не спрашивали разрешения на использования их песен для концерта.

"Я решил не в частном порядке отвечая на комментарии объяснить ситуацию, но сделать это официально. Нет, мы не давали разрешения на использование песни или фрагмента какой-либо песни на праздновании Дня Независимости Украины. Нет, нас не приглашали играть и да, мы бы ответили отказом. Хочу обратить особое внимание всех, кто прочтет этот пост, что нарушение авторских прав - это мелочь и деталь о которой говорить стоит просто как о неуважении к артисту и бездарной организации мероприятия. Проблемы гораздо глубже. Когда власть заказывает "кабак" в стране, где идет война, в самом центре древнего города, а создатели шоу и музыканты радостно подыгрывают власти в стремлении осчастливить всех вокруг своим сиянием, тогда на платформу взбирается зайчик с флагом Украины. Который на фоне банера с вопросом, обращенным к этой самой власти выглядит не как ошибка режиссера. Не как шутка. Он, этот милый зайка, предвестник беркутовцев, которые стреляли в людей, зеленых человечков в Крыму, разорванных Донецка и Луганска...", - отметил Согомонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети "разнесли" концерт звезд в Киеве ко Дню Независимости.