Продюсер "Бумбокс" відреагував на скандал через концерт до Дня Незалежності

В Україні розгорівся скандал через використання пісень українських виконавців на концерті до Дня Незалежності. На Софіївській площі в Києві провели святковий захід під назвою "Пісенна історія сучасної України". Українські музиканти виконали попурі з відомих хітів, заспівали пісні один одного, а також інших виконавців. Однак з'ясувалося, що дозволу артисти на використання своїх пісень не давали.

На скандал також відреагував директор групи "Бумбокс", який зазначив, що, те, що сталося під час свята – справжній сюр.

"Сьогодні, в найважливіше свято, День Незалежності України, з самого ранку розпочався сюр. Пісня Бумбокс "Вахтерам" в числі 40 "пісень-щасливчиків" потрапила у святковий концерт. Режисером шоу, як вдалося з'ясувати стала Катя Царик, саундпродюсером - Монатік. Виступали Джамала, Время и Стекло, Потап, Павло Зібров, Hardkiss, Ольга Полякова та інші (вибачте, всіх не запам'ятав). Будь-яка людина в здоровому глузді поставить резонне питання: "А за якими критеріями відбирали пісні для такого важливого (найважливішого!) свята?" Я не знаю. У випадку з "Вахтерам", зрозуміло, що вибрали найвідомішу пісню ББ, думати наскільки доречна пісня російською мовою на День Незалежності України люди не захотіли. Або їм сказали, що думати не треба. Я, до речі, зрозумів, якби представили international-набір - пісні молдавською, російською, азербайджанською, угорською, англійською та будь-якою мовою "музика звучить", тільки робіть все правильно", - написав Олексій Согомонов на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що постраждали також Олександр Положинський, Вікторія Хоменко, Тарас Чубай, гурт "Океан Ельзи". Ні в кого з музикантів не питали дозволу на використання їхніх пісень для концерту.

"Я вирішив не в приватному порядку відповідаючи на коментарі пояснити ситуацію, але зробити це офіційно. Ні, ми не давали дозволу на використання пісні або частини якоїсь пісні на святкуванні Дня Незалежності України. Ні, нас не запрошували грати й так, ми б відповіли відмовою. Хочу звернути особливу увагу всіх, хто прочитає цей пост, що порушення авторських прав - це дрібниця і деталь, про яку варто говорити просто як про неповагу до артиста і бездарної організації заходу. Проблеми набагато глибше. Коли влада замовляє "шинок" у країні, де йде війна, в самому центрі стародавнього міста, а творці шоу і музиканти радісно підіграють владі в прагненні ощасливити всіх навколо своїм сяйвом, тоді на платформу підіймається зайчик з прапором України. Який на тлі банера з питанням, зверненим до цієї самої влади виглядає не як помилка режисера. Не як жарт. Він, цей милий зайчик, провісник беркутівців, які стріляли в людей, зелених чоловічків в Криму, розірваних Донецька і Луганська...", - зазначив Согомонов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі "рознесли" концерт зірок у Києві до Дня Незалежності.