Мне это интересно: Свитолина сделала неожиданное заявление о своем будущем

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина займется ТВ-шоу и ради этого может пожертвовать спортивной карьерой

Элина Свитолина находится на карантине вместе со всем миром. При этом у первой ракетки Украины появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Спортсменка заявила, что хочет заняться ТВ-шоу.

В начале апреля Свитолина в качестве интервьюера пообщалась с двумя спортсменами - ультрамарафонцем Флорианом Нойшвандером и триатлонистом Джеймсом Лоуренсом.

Украинка подчеркнула, что она очень долго готовилась к этим интервью, и прекрасно понимала, что это не легкая работа, особенно для тех, кто никогда этим раньше не занимался. Об этом она рассказала в интервью Большому теннису Украины.

Элина Свитолина пожертвует теннисом ради ТВ-шоу (видео: YouTube)

"Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я захочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу, которые я смогу представлять. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом", - заявила спортсменка.

При этом она отметила, что интервью с теннисистами ждать не стоит, поскольку ей интересней общаться со спортсменами из других видов спорта.

Напомним, что Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира из-за отмены турнира в Индиан-Уэллс, поскольку не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире.