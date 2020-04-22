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Мені це цікаво: Світоліна зробила несподівану заяву про своє майбутнє

STYLERЖиття    22.04.2020 - 20:52
Мені це цікаво: Світоліна зробила несподівану заяву про своє майбутнє
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна займеться ТВ-шоу і заради цього може пожертвувати спортивною кар'єрою

Еліна Світоліна перебуває на карантині разом з усім світом. При цьому у першої ракетки України з'явився час, щоб спробувати себе в чомусь новому. Спортсменка заявила, що хоче зайнятися ТВ-шоу.

На початку квітня Світоліна в якості інтерв'юера поспілкувалася з двома спортсменами - ультрамарафонцем Флоріаном Нойшвандером і тріатлоністом Джеймсом Лоуренсом.

Українка підкреслила, що вона дуже довго готувалася до цього інтерв'ю, і прекрасно розуміла, що це не легка робота, особливо для тих, хто раніше ніколи цим не займався. Про це вона розповіла в інтерв'ю Великому тенісу України.

Еліна Світоліна пожертвує тенісом заради ТВ-шоу (відео: YouTube)

"Мені дуже сподобалося. Може, надалі я захочу якусь частину свого часу віддавати телебаченню, якимось шоу, які я зможу представляти. Мені це цікаво, і думаю, що зараз з'явився час, щоб спробувати себе в чомусь новому", - заявила спортсменка.

При цьому вона зазначила, що інтерв'ю з тенісистами чекати не варто, оскільки їй цікавіше спілкуватися зі спортсменами з інших видів спорту.

Нагадаємо, що Світоліна втратить звання п'ятої ракетки світу через скасування турніру в Індіан-Уеллс, оскільки не зможе захистити торішні бали за виступ на турнірі.

Світоліна завоювала свій перший титул у сезоні 2020 року Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Монтерреї
Новини України Элина Свитолинаспортсменка
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