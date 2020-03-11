Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира из-за отмены турнира в Индиан-Уэллс

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Причина отмены соревнований - коронавирус

Из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Теннисистка потеряет больше всех среди украинок, так как в прошлом году стала полуфиналисткой соревнований. Потеря 390 очков опустит украинку за пределы первой пятерки на шестое место.

Также отмена турнира ощутимо ударит по рейтинговым позициям Катерины Козловой, которая в прошлом сезоне из квалификации добралась до третьего раунда. Она не сможет защитить 95 очков и вылетит из топ-100 мирового рейтинга на 115 строчку.

В рейтинге WTA 65 очков потеряет и опустится на 158 место Леся Цуренко, которая в прошлом году покинула Индиан-Уэллс в третьем круге.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потеряет лишь 10 очков. В прошлом году она не сумела преодолеть стартовый барьер. Ястремская точно не опустится в рейтинге, а даже поднимется на одну позицию и станет 24 ракеткой мира.

Напомним, на прошлой неделе Свитолина завоевала трофей в Монтеррее.