Это день черепахи: Потап прокомментировал свою свадьбу с Каменских

Потап дал комментарий о свадьбе (Коллаж РБК-Украина)

Потап рассказал, что для него означает дата, на которую назначено бракосочетание

Потап, известный украинский артист прокомментировал информацию о том, что 23 мая, в Киеве, состоится его свадьба с украинской исполнительницей Настей Каменских. Свой комментарий он дал журналисту ТСН.

Как сообщает издание, слухи о романе Насти Каменских и Потапа гуляют уже давно и в 2013 году журналистам даже удалось зафиксировать доказательство того, что пара состоит в отношениях. Каменских и Потап вместе отправились отдыхать на Кубу, где фотографам удалось сделать снимок с жарким поцелуем.

Однако, после того, как в прессе появилась информация о том, что Каменских и Потап назначили дату свадьбы, артисты отказываются комментировать свою личную жизнь и уходят от прямого ответа.

Потап и Настя сыграют свадьбу в конце мая (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап в своем комментарии сообщил, что 23 мая – очень знаковая дата для него и даже объяснил почему.

"Если мы говорим о 23 мая, то я могу сказать, что 23 мая – это день рождения Юры Горового, моего друга. День черепахи – это животное, которое символизирует мудрость", - отшутился Потап в ответ на вопросы журналистов.

На вопрос журналиста о том, когда же у Потапа свадьба, артист ответил, что свадьба у него каждый день.

Потап прокомментировал свою свадьбу с Каменских (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских разослали друзьям тайные приглашения на церемонию бракосочетания.

А также рассказывали о том, что Настя Каменских прокомментировала информацию о своей предстоящей свадьбе с Потапом.