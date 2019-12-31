Это не аналог: почему не стоит заваливать мессенджеры поздравительными картинками

Новый год 2020 – отличный повод, чтобы поздравить всех друзей, родных, а также всех знакомых в социальных сетях. Однако большинство в праздники использует для этого мессенджеры и различные поздравительные картинки и видео. Почему не стоит злоупотреблять современными способами коммуникации в праздники, объяснила журналист Виктория Балицкая.

Она отметила, что в праздничные дни хочется заблокировать все мессенджеры, так как они взрываются различными сообщениями с животными, елками и другими графическими подарками.

"Я никого не хочу обидеть, так как допускаю, что многие делают эти рассылки – искренне. Многим на самом деле кажется, что это очень оригинально, поздравительно и обязательно понравится адресату. Нет, не обязательно. А часто совсем наоборот. Ну, может кому-то и нравится. Это примитивный треш. Мне каждый раз стыдно за человека. И ладно если кто-то знакомый лично присылает очередную безликую картинку", - написала Балицкая.

Она объяснила, что все эти картинки в мессенджерах крадут время и внимание у близких, а многих это откровенно раздражает.

"И это проявление неуважения! Вы имеете право не уважать другого человека, но зачем это демонстрировать своими картинками. Персональное поздравление, пускай хоть одним словом – это нормально. И может быть даже приятно. А автоматическая рассылка картинок – нет, это не аналог бывших почтовых открыток. Не аналог! Потому что, чтобы открытки отсылать нужно было напрячься: купить открытку и придумать текст собственной головой. Даже если не своей – то собственноручно переписать какую-то пафосную заготовку", - добавила журналистка и заметила, что многие обижаются, если им не отвечают, не благодарят.

"Рассылка картинок – это маркер. Который характеризует вас определенным образом. Для меня это поверхностные люди, так как они считают себя такими важными, что написать пару слов от себя им сложно", - резюмировала Балицкая.