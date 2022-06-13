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І це не алкоголь. Названий напій, що збільшує ризик захворіти на рак на 70%

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Понеділок 13 червня 2022 10:16
І це не алкоголь. Названий напій, що збільшує ризик захворіти на рак на 70% Фото: Фруктові соки не такі корисні, як ви думаєте (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Онкологія - це смертельне захворювання, якого бояться практично всі. Згідно з деякими дослідженнями, деякі фруктові соки можуть збільшити ризик раку стравоходу на 70%.

Про це розповіли медики у виданні Express.

Споживання цукру зростає у всьому світі, а штучно солодкі напої та фруктові соки є одними з найпопулярніших видів.

Чому фруктові соки зовсім не корисні

Обидва напої мають одну спільну рису - підсолоджувачі, цукрозу та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Фруктові соки, природно, містять більше натуральних антиоксидантів та поживних мікроелементів, але їх основним недоліком для здоров'я є високий вміст цукру.

І це не алкоголь. Названий напій, що збільшує ризик захворіти на рак на 70%

Фруктові соки дуже некорисні (фото: express.co.uk)

Також вони також містять дуже низький рівень клітковини порівняно з цільними фруктами.

Однак основна небезпека полягає у вмісті вільного цукру в соку, тому що це безпосередньо сприяє надмірному споживанню енергії.

Соки збільшують ризик захворіти на рак

Якщо ви п'єте такі соки постійно - це може призвести до збільшення ваги, що є сумно відомим попередником раку.

"Поки що немає багато доказів того, що дієта з низьким вмістом цукру або вуглеводів знижує ймовірність раку. Єдиним винятком є ​​рак стравоходу", - повідомляють медики.

Одне з останніх досліджень показує, що цукор і підсолоджені напої можуть підвищити ймовірність цього раку на 70 і більше відсотків.

"Фруктові соки зазвичай містять "високий рівень простого цукру, а їхній глікемічний індекс вищий, ніж у цілісних фруктів", - пише British Medical Journal.

Як ми раніше писали, деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.

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