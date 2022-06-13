І це не алкоголь. Названий напій, що збільшує ризик захворіти на рак на 70%
Онкологія - це смертельне захворювання, якого бояться практично всі. Згідно з деякими дослідженнями, деякі фруктові соки можуть збільшити ризик раку стравоходу на 70%.
Про це розповіли медики у виданні Express.
Споживання цукру зростає у всьому світі, а штучно солодкі напої та фруктові соки є одними з найпопулярніших видів.
Чому фруктові соки зовсім не корисні
Обидва напої мають одну спільну рису - підсолоджувачі, цукрозу та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.
Фруктові соки, природно, містять більше натуральних антиоксидантів та поживних мікроелементів, але їх основним недоліком для здоров'я є високий вміст цукру.
Фруктові соки дуже некорисні (фото: express.co.uk)
Також вони також містять дуже низький рівень клітковини порівняно з цільними фруктами.
Однак основна небезпека полягає у вмісті вільного цукру в соку, тому що це безпосередньо сприяє надмірному споживанню енергії.
Соки збільшують ризик захворіти на рак
Якщо ви п'єте такі соки постійно - це може призвести до збільшення ваги, що є сумно відомим попередником раку.
"Поки що немає багато доказів того, що дієта з низьким вмістом цукру або вуглеводів знижує ймовірність раку. Єдиним винятком є рак стравоходу", - повідомляють медики.
Одне з останніх досліджень показує, що цукор і підсолоджені напої можуть підвищити ймовірність цього раку на 70 і більше відсотків.
"Фруктові соки зазвичай містять "високий рівень простого цукру, а їхній глікемічний індекс вищий, ніж у цілісних фруктів", - пише British Medical Journal.
Як ми раніше писали, деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.
Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.