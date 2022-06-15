"Это не агитация, это - спецпроповедь": Квартал 95 высмеял священников РПЦ (видео)
В Квартале 95 очень иронично и емко высмеяли священников московского патриархата.
Видеоролик опубликовали на официальной странице студии.
Пародия на батюшку в России
"Пародия на лживую пропаганду, распространяемую РПЦ, поддерживая войну в Украине. Боже, храни Украину от всякой нечисти и помоги нам поскорее ее избавиться", - подписали видео.
"Это не агитация, это спецпроповедь", - говорит в ролике священник, который напутствует российских солдат на войну в Украине.
Прошлись юмористы и по бурятам, тувинцев, кадыровцам. В ролике батюшка называет их "православными братьями".
Также он говорит, что "косые и хромые" составляют армию России.
"Мы никогда и ни на кого не нападали, мы всего лишь благословляли на это", - сообщает священник РПЦ.
Против руководства РПЦ введут санкции за поддержку войны
Напомним, что Верховная рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей Русской православной церкви. Санкции будут введены против тех, кто системно и активно поддерживает войну против Украины.
В списке восемь человек:
- руководитель РПЦ Кирилл Гундяев,
- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион,
- заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,
- -митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон Шевкунов,
- архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим Волочков,
- протоиерей РПЦ; писатель, пропагандист Артемий Владимиров,
- протоиерей РПЦ, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,
- пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.
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Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения.