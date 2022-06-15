"Це не агітація, це - спецпроповідь": Квартал 95 висміяв священиків РПЦ (відео)
У Кварталі 95 дуже іронічно і ємко висміяли священиків Московського патріархату.
Відеоролик опублікували на офіційній сторінці студії.
Пародія на батюшку в Росії
"Пародія на брехливу пропаганду, поширювану РПЦ, підтримуючи війну в Україні. Боже, бережи Україну від усякої нечисті і допоможи нам скоріше її позбутися", - підписали відео.
"Це не агітація, це - спецпроповідь", - каже в ролику священик, який накручує російських солдатів на війну в Україні.
Пройшлися гумористи й по бурятах, тувинців, кадирівцях. У ролику батюшка називає їх "православними братами".
Також він каже, що "косі і кульгаві" складають армію Росії.
"Ми ніколи й ні на кого не нападали, ми всього лише благословляли на це", - повідомляє священик РПЦ.
Проти керівництва РПЦ введуть санкції за підтримку війни
Нагадаємо, що Верховна рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів російської православної церкви. Санкції будуть введені проти тих, хто системно і активно підтримує війну проти України.
У списку вісім осіб:
- Керівник РПЦ Кирило Гундяєв,
- керівник Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон,
- заступник керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов,
- - митрополит Псковський і Пороховський РПЦ Тихон Шевкунов,
- архієпископ Сиктивкарський і Комі-ЗИРЯНСЬКИЙ РПЦ Питирим Волочков,
- протоієрей РПЦ; письменник, пропагандист Артемій Владимиров,
- протоієрей РПЦ, пропагандист, телеведучий Андрій Ткачов,
- пропагандист, професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Олексій Осипов.
Читайте також, що під Львовом "батюшка" Московського патріархату пограбував храм.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом батюшку Московського патріархату облили зеленкою під час богослужіння.