"Це не агітація, це - спецпроповідь": Квартал 95 висміяв священиків РПЦ (відео)

У Кварталі 95 дуже іронічно і ємко висміяли священиків Московського патріархату.

Пародія на батюшку в Росії

"Пародія на брехливу пропаганду, поширювану РПЦ, підтримуючи війну в Україні. Боже, бережи Україну від усякої нечисті і допоможи нам скоріше її позбутися", - підписали відео.

"Це не агітація, це - спецпроповідь", - каже в ролику священик, який накручує російських солдатів на війну в Україні.

Пройшлися гумористи й по бурятах, тувинців, кадирівцях. У ролику батюшка називає їх "православними братами".

Також він каже, що "косі і кульгаві" складають армію Росії.

"Ми ніколи й ні на кого не нападали, ми всього лише благословляли на це", - повідомляє священик РПЦ.

Проти керівництва РПЦ введуть санкції за підтримку війни

Нагадаємо, що Верховна рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів російської православної церкви. Санкції будуть введені проти тих, хто системно і активно підтримує війну проти України.

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