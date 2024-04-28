Етнологиня розповіла, які українські великодні традиції знищила радянська влада

Які великодні традиції знищила радянська влада

"Радянська влада забороняла і боролася з великодніми традиціями, тому багато з них вже відійшли", - каже науковиця.

Зокрема, через антирелігійну політику СРСР зник звичай, коли в ніч з суботи на Великодню неділю біля церкви розпалювали вогнище. Хлопці для нього збирали старі вози, колеса, могли навіть брати хрести із цвинтарів, які вже були непридатні, і спалювали їх у вогні. Іноді викрадали старі речі із дворів і також кидали у вогнище.

"З релігійного погляду - це було чергування біля гробу Господнього, а з народної - усі жителі села мали бути присутні - хтось у церкві, хтось біля вогню. Якщо якась жінка туди не прийде, то інші підозрювали її в тому, що вона відьма", - говорить Кривенко.

Також через радянські заборони постраждав обрядовий фольклор.

"Веснянки колись співали з початку березня й аж до Зелених свят. Зараз термін виконання дуже скоротився - в основному це тільки Великодні свята. Багато фольклору заборонялося, забулося. Пісні, які колись мали сакральне значення і були призначені, щоб закликати весну, зараз втратили сенс, і перетворилися на дитячі ігри, забавки", - пояснює етнологиня.

Обрядовий фольклор дуже постраждав через радянські заборони (фото: Музей Івана Гончара)

"У деяких місцевостях з відновленням незалежності України традиції почали відроджувати. Є колективи, які намагаються повернути до життя гаївки і веснянки, але повною мірою це вже не вдасться зробити", - каже Кривенко.

Також вона зазначає, що деякі великодні традиції зникли, бо в українців змінився спосіб господарювання та життя.

"Коли говоримо про традиційну культуру, то це йдеться про той час, коли було зафіксовано найбільше матеріалів, а це ХІХ- початок ХХ століття. Зараз ми живемо в технологічному суспільстві, а 100 років тому все відбувалося абсолютно інакше. Наприклад, зараз є багато підприємств, які випікають паски на продаж, колись кожна господиня готувала їх сама", - пояснює етнолог.

Великдень поблизу Рівного, 1920-ті роки (фото: doba.te.ua)