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У Київській ОВА розповіли, чи скасовуватимуть комендантську годину на Великдень

Середа 24 квітня 2024 21:20
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У Київській ОВА розповіли, чи скасовуватимуть комендантську годину на Великдень Ілюстративне фото: у Київській області на Великдень не будуть скасовувати комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Київській області на Великдень, 5 квітня, не планують скасовувати дію комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, звернувся з проханням до представників церков дотримався безпекових заходів.

"Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними", - розповів він.

Саме тому у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня у Київській області комендантська година діятиме без змін - з 00:00 до 5:00 години. У цей час заборонено пересування вулицею, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі.

Однак храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.

Великдень у 2024 році

У Харкові цього року на Великдень буде закритим вхід на міські кладовища, а також меморіальні комплекси, які підпорядковуються комунальному підприємству (КП) "Ритуал".

Дане рішення було прийнято через посилення Росією ракетних атак, а також ударів дронів.

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Київ Пасха Комендантська година
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