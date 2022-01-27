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Этими вещами опасно пользоваться сразу после покупки

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Четверг 27 января 2022 20:03
Этими вещами опасно пользоваться сразу после покупки Каким вещами нельзя пользоваться сразу после покупки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все мы привыкли сразу после прихода из магазина проверять-примерять свои покупки. Однако, эксперты говорят, что этого не стоит делать, ведь некоторые вещи требуют особой подготовки перед первым использованием.

Так, специалисты назвали вещи, которыми запрещено пользоваться сразу после покупки, пишет Wday.

Одежда и обувь

Эксперты говорят, что без предварительной обработки эти вещи могут вызвать различные инфекции. Также одежду или обувь в магазине мерили другие люди, которые оставили свой след. Поэтому одежду стоит постирать, а обувь обработать хлоргексидином.

Постельное белье

Как известно, в магазине постельным бельем или полотенцами никто не пользовался. Однако, краски часто подвергают ядовитым веществам, чтобы они дольше сохраняли презентабельный вид. К тому же они могут вызывать аллергические реакции.

Посуда

Эмалированную и алюминиевую посуду следует промыть теплой водой с содой. Нержавеющую посуду можно вымыть с помощью обычного средства для мытья посуды. А вот кастрюли и сковородки с тефлоновым покрытием после мытья перед первым использованием лучше смазать маслом.

Чугунную сковородку, чтобы избежать ржавчины, стоит помыть, просушить, смазать растительным маслом с обеих сторон и прогреть в духовке при температуре около 100-150 градусов.

Чайник

Многие знают, что чайники перед первым использованием лучше кипятить с 30 г соды или 50 г лимонной кислоты. А после этого нужно прокипятить чайник уже с чистой водой.

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