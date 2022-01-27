Этими вещами опасно пользоваться сразу после покупки

Все мы привыкли сразу после прихода из магазина проверять-примерять свои покупки. Однако, эксперты говорят, что этого не стоит делать, ведь некоторые вещи требуют особой подготовки перед первым использованием.

Одежда и обувь

Эксперты говорят, что без предварительной обработки эти вещи могут вызвать различные инфекции. Также одежду или обувь в магазине мерили другие люди, которые оставили свой след. Поэтому одежду стоит постирать, а обувь обработать хлоргексидином.

Постельное белье

Как известно, в магазине постельным бельем или полотенцами никто не пользовался. Однако, краски часто подвергают ядовитым веществам, чтобы они дольше сохраняли презентабельный вид. К тому же они могут вызывать аллергические реакции.

Посуда

Эмалированную и алюминиевую посуду следует промыть теплой водой с содой. Нержавеющую посуду можно вымыть с помощью обычного средства для мытья посуды. А вот кастрюли и сковородки с тефлоновым покрытием после мытья перед первым использованием лучше смазать маслом.

Чугунную сковородку, чтобы избежать ржавчины, стоит помыть, просушить, смазать растительным маслом с обеих сторон и прогреть в духовке при температуре около 100-150 градусов.

Чайник

Многие знают, что чайники перед первым использованием лучше кипятить с 30 г соды или 50 г лимонной кислоты. А после этого нужно прокипятить чайник уже с чистой водой.