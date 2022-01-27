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Цими речами небезпечно користуватися одразу після покупки

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Четвер 27 січня 2022 20:03
Цими речами небезпечно користуватися одразу після покупки Яким речами не можна користуватись одразу після покупки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Всі ми звикли відразу після приходу з магазину перевіряти-приміряти свої покупки. Однак, експерти кажуть, що цього не варто робити, адже деякі речі потребують особливої підготовки перед першим використанням.

Так, фахівці назвали речі, якими заборонено користуватись одразу після покупки, пише Wday.

Одяг та взуття

Експерти кажуть, що без попередньої обробки ці речі можуть спричинити різні інфекції. Також одяг або взуття в магазині міряли інші люди, які залишили свій слід. Тому одяг варто попрати, а взуття обробити хлоргексидином.

Постільна білизна

Як відомо, в магазині постільною білизною або рушниками ніхто не користувався. Однак, фарби часто піддають отруйним речовинам, щоб вони довше зберігали презентабельний вигляд. До того ж вони можуть викликати алергічні реакції.

Посуд

Емальований та алюмінієвий посуд варто промити теплою водою з содою. Нержавіючий посуд можна вимити за допомогою звичайного засобу для миття посуду. А от каструлі та сковорідки з тефлоновим покриттям після миття перед першим використанням краще змастити олією.

Чавунну сковорідку, щоб уникнути іржі, варто помити, просушити, змастити рослинною олією з обох боків і прогріти в духовці при температурі близько 100-150 градусів.

Чайник

Багато хто знає, що чайники перед першим використанням краще кип'ятити з 30 г соди або 50 г лимонної кислоти. А після цього потрібно прокип'ятити чайник вже із чистою водою.

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