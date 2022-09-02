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Этим знакам Зодиака в сентябре удача гарантирована во всех сферах жизни: кто попал в список счастливчиков

Фото: Этим знакам Зодиака крупно повезет в сентябре (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на сентябрь 2022 обещает динамичный и напряженный месяц всем представителям зодиакального созвездия. Но справляться с самыми сложными задачами будет легче, если удача будет на вашей стороне.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым будет везти в сентябре во всех сферах жизни. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Звезды прогнозируют Тельцам в сентябре хорошее настроение. Это будет связано не только с планетами и звездами, а еще и с энергетикой начала осени. Этот период вселит надежду, оптимизм и любовь, а, чтобы везло во всех сферах жизни, Тельцам нужно действовать быстро, смело и дерзко.

Чтобы добиться желаемого, не стоит переходить кому-то дорогу или укусить побольше, достаточно будет работать усерднее и смотреть на мир с оптимизмом. А еще будет очень кстати помощь друзей, коллег и приятелей, на которую в сентябре Тельцы могут рассчитывать.

Весы

Меркурий в знаке Весов принесет этому знаку умиротворение и спокойствие. Это позволит избавиться от переживаний, стресса и негативных воспоминаний. Душа удачи последует за этим состоянием, и все невзгоды начнут быстро отступать.

Весам стоит в сентябре больше наслаждаться жизнью и следовать за своими мечтами. Еще очень важен будет в начале осени отдых, максимально спокойный и размеренный. А вот переутомляться представителям этого знака в сентябре нельзя - это может спугнуть удачу.

Рыбы

С 10 сентября Меркурий начнет свое ретроградное движение, но Рыб это почти не коснется. Представители этого знака будут успешными в самых разных сферах - в финансах, работе, любви и общении.

На супер удачу Рыбам рассчитывать не стоит, но вот везения у них в сентябре будет намного больше, чем у всех остальных людей вокруг. Удача будет сопровождать буквально на каждом шагу и не оставит даже в самых сложных ситуациях.

Рыбы могут именно в сентябре задуматься о чем-то совершенно новом, попробовать новые увлечения или же начать обучение.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака потерпят неудачу в любви в сентябре.

А также мы сообщали о том, что астрологи назвали самые опасные дни в сентябре.

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