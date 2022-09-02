Цим знакам Зодіаку у вересні удача гарантована у всіх сферах життя: хто потрапив до списку щасливчиків

Телець

Зірки прогнозують Тельцям у вересні гарний настрій. Це буде пов'язано не тільки з планетами та зірками, а ще й з енергетикою початку осені. Цей період вселить надію, оптимізм і любов, а, щоб щастило у всіх сферах життя, Тельцям потрібно діяти швидко, сміливо і зухвало.

Щоб домогтися бажаного, не варто переходити комусь дорогу або вкусити побільше, досить буде працювати старанніше і дивитися на світ з оптимізмом. А ще буде дуже доречною допомога друзів, колег і приятелів, на яку у вересні Тельці можуть розраховувати.

Терези

Меркурій в знаку Терезів принесе цьому знаку умиротворення і спокій. Це дозволить позбутися від переживань, стресу і негативних спогадів. Душа удачі піде за цим станом, і всі негаразди почнуть швидко відступати.

Терезам варто у вересні більше насолоджуватися життям і слідувати за своїми мріями. Ще дуже важливим буде на початку осені відпочинок, максимально спокійний і розмірений. А ось перевтомлюватися представникам цього знака у вересні не можна - це може злякати удачу.

Риби

З 10 вересня Меркурій почне своє ретроградний рух, але Риб це майже не торкнеться. Представники цього знака будуть успішними в самих різних сферах - у фінансах, роботі, любові та спілкуванні.

На супер удачу Рибам розраховувати не варто, але ось везіння у них у вересні буде набагато більше, ніж у всіх інших людей навколо. Удача буде супроводжувати буквально на кожному кроці та не залишить навіть в найскладніших ситуаціях.

Риби можуть саме у вересні задуматися про щось абсолютно нове, спробувати нові захоплення або ж почати навчання.