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Этим знакам Зодиака в феврале будет непросто: кому грозят неприятности

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Суббота 05 февраля 2022 05:50
Этим знакам Зодиака в феврале будет непросто: кому грозят неприятности Астрологи назвали знаки Зодиака, которым февраль принесет неприятности (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на февраль 2022 года говорит о том, что последний месяц зимы станет благоприятным. Однако, некоторые представителя зодиакального созвездия столкнутся с временными трудностями и необходимостью принимать важные жизненные решения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль станет непростым месяцем. Об этом сообщает Ftimes.

Овен

Овны будут склонны к ошибкам в феврале. Их целеустремленность и упорство обычно восхищает окружающих, но в конце зимы эти качества не помогут добиться желаемого. Они будут пытаться сделать все по-своему, но потерпят поражение.

Каждое решение окажется неверным, если Овны будут продолжать использовать старые методы. В некоторых случаях стоит отпустить ситуацию, которая идет не так. Это поможет не разочароваться в собственных силах окончательно.

Скорпион

Представителям этого знака придется выйти из зоны комфорта. И совсем не для получения приятного и полезного опыта. В конце зимы они будут чувствовать себя опустошенными и несчастными, а пресловутый выход из комфорта будет сопровождаться чувством вины, неуверенностью, подавленностью.

Скорпионы будут винить себя в том, что происходит и будут склонны к тому, что их Вселенная за что-то наказывает. Начнут даже копаться в прошлом в поиске своих грехов, за которые теперь придется отвечать.

Весы

У Весов начнется период материальных проблем. В феврале им будет казаться, что количество неприятностей растет в геометрической прогрессии. Деньги будут просто утекать сквозь пальцы, и Весы будут к этому совсем не готовы.

Средства на затыкание дыр придется взять из личных накоплений. Астрологи советуют воздержаться от всех необязательных покупок и трат.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков февраля.

А также рассказывали о том, что обещает таро-прогноз на февраль 2022 года всем знакам Зодиака.

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