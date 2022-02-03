Этим знакам Зодиака февраль принесет невероятное везение: счастливчиков всего четверо!

В феврале более удачливыми и счастливыми станут те, у кого Меркурий является планетой-покровителем. Во-первых, эта планета скоро выйдет из своего ретроградного движения, а во-вторых, 14 февраля она перейдет в знак Водолея.

Близнецы

В феврале Меркурий поможет создать новые связи, деловые контакты и полезные знакомства. Потребность в общении не просто повысится, а и предоставит новые возможности для обучения.

Также у Близнецов станет лучше память, им светит новый опыт в поездках и отличное настроение. Во второй половине месяца удача придет и в финансовой сфере.

Дева

Девы получат позитивной энергии Меркурия больше всего, а соответственно – и больше удачи. В работе их ждет успех, от проблем со здоровьем получится избавиться. В личной жизни ожидается гармония и порядок.

Трудолюбие будет на высоте, но от них потребуется максимум порядочности. Внимание стоит уделить новым проектам и переходить от стадии наблюдения к активным действиям.

Весы

Этому знаку Меркурий принесет большой успех в браке и личных отношениях. Энергетика станет более стойкой к любым негативным воздействием. Также появится желание заботиться о своей внешности и настроении.

Можно будет проявить умеренный эгоизм, так как наступает время не только отдавать, но и получать. Важными станут признания в любви, легкий флирт и поездки.

Водолей

Меркурий переходит в феврале в этот знак, и это событие принесет Водолеям много удачи. Они станут более уверенными в себе и харизматичными, а во второй половине месяца удача улыбнется в новых начинаниях.

В конце зимы можно искать новую работу, открывать свой бизнес или разработать новый план с использованием собственных идей.