Этим знакам повезет: кто добьется успеха на этой неделе

Финансовый гороскоп с 17 по 23 февраля 2020 года не для всех предрекает успешное течение дел. Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака стоит ожидать успех.

Лев

В понедельник – хороший день для любовных отношений, творчества и развлечений. При этом вам будет улыбаться удача во всем, в том числе и в финансовых вопросах. Но надо быть осторожным, поскольку уже со вторника фортуна может покинуть вас.

В среду вероятны крупные финансовые поступления. Вы будете востребованы как специалист, и получите немало интересных предложений и заказов. Ваши нестандартные идеи помогут принести вам прибыль.

Рак

Начиная с понедельника вас могут завалить скучной рутинной работой. Поэтому начало недели вам не понравится, но не стоит отчаиваться. Во вторник забрезжит свет в конце тоннеля.

Если вы будете слажено работать вместе со своими сотрудниками, то сможете добиться неплохих результатов, которые скажутся на вашем благосостоянии. Кроме того, коллеги, и начальство проникнутся к вам доверием и уважением. В четверг поступит важная информация, которая поможет вам продвинуться по службе.

Близнецы

В понедельник или среду вероятны крупные финансовые поступления. Вы будете востребованы как специалист и получите немало интересных предложений и заказов. Ваши смелые идеи понравятся руководству, и принесут вам прибыль.

В пятницу вы можете сделать неправильный выбор, не попадайтесь в ловушку иллюзий. Приобретайте только самое необходимое. Также эта неделя благоприятна для смены работы и повышения квалификации.