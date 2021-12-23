Цим подарункам не місце під ялинкою: що не можна дарувати на Новий 2022 рік Тигра

Однак подарунки повинні не тільки підходити члену сім'ї, а й відповідати символу року – Тигру.

У новорічну ніч по ялинку кладуть подарунки для близьких членів сім'ї, рідних і друзів. Подарунок зазвичай вибирають заздалегідь і намагаються враховувати бажання своїх близьких.

Які подарунки не повинні опинитися під новорічною ялинкою у 2022 році, розповіли в матеріалі SlovoFraza.

Будь-які гострі предмети

Тигр не шанує все, що може спровокувати отримання травм і ран. Тому штопори, набори ножів, манікюрні набори та інші подібні подарунки під забороною, оскільки вони можуть принести безліч проблем.

Повірте, такий подарунок у 2022 році не принесе ні задоволення, ні удачі, ні щастя. Виберіть щось більш корисне і безпечне.

Пустий гаманець

У рік Тигра гаманець або портмоне дарувати не варто. По-перше, якісні вироби роблять з натуральної шкіри тварин.

По-друге, дарувати такі предмети порожніми - приректи людину на проблеми з фінансами на весь рік вперед.

Якщо вам захотілося комусь із близьких зробити такий подарунок, то ретельно підбирайте матеріал гаманця та обов'язково покладіть всередину грошові купюри.

Приналежності для миття

Шампуні, гелі для душу, лазневі приналежності, рушники – ці подарунки недоречні на Новий Рік.

Гарного настрою вони точно не додадуть, а ось в рік Тигра можуть принести ще й проблеми зі здоров'ям.

Сувенір

Мода на сувенірні подарунки з символом року себе вже зжила. Тому не варто вибирати атрибутику із зображенням Тигра, статуетки, брелоки або інші дрібнички, які потім шкода буде викинути.

Тигр цінує практичні подарунки, які будуть радувати та часто використовуватися.

Подарунки для шкідливих звичок

Будь-які подарунки, які підтримують шкідливі звички – табу на новий 2022 рік.

Не варто дарувати трубки для куріння, портсигари, запальнички, кальяни, алкоголь і аксесуари для подібних речей. Це може розгнівати Тигра і нашкодити вашим близьким людям.

Замініть такі подарунки на щось більш корисне і те, що точно додасть здоров'я – абонемент на басейн або в спортзал, сертифікат на сауну або масаж.