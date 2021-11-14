Цим міфам про здоровий спосіб життя потрібно перестати вірити: вони можуть принести проблеми

Світ вже давно керується правилами про здоровий спосіб життя, правильне харчування і фізичні навантаження. Але частина порад від різних фахівців є вигаданими або вже давно доведено, що вони не працюють.

Яким міфам про здоровий спосіб життя варто перестати вірити, оскільки вони можуть тільки нашкодити – читайте в Styler.

Одержимість правильним способом життя, на думку психологів, вже погано. Люди починають змінювати свій спосіб життя різко і кардинально, заганяючи тим самим організм в стрес. Або ж, захоплюються різними рекомендаціями через силу і це теж призводить до сильних стресів.

Виключити вуглеводи для здоров'я

Вуглеводи призводять до набору ваги, і багато дієтологів радять знизити їх кількість в раціоні або повністю відмовитися. Але це робити категорично не слід, бо відмова від вуглеводів принесе проблеми зі здоров'ям.

Через брак вуглеводів можуть виникнути часті головні болі, знизиться активність мозку. У людей з низьковуглеводними дієтами часто змінюється настрій, і вони відчувають підвищене почуття голоду.

Потрібно пити 2 літри води в день

Вода необхідна організму і щодня людина повинна отримувати достатню кількість рідини. Але у кожної людини свої індивідуальні потреби, і для когось 2 літри – це багато, а комусь і 2,5 літра недостатньо.

Вживати більше води, ніж потрібно організму, небезпечно. Це призводить до надлишку рідини, вода вимиває калій і натрій, а це загрожує набряками, проблемами з нирками та роботою мозку.

Продукти допомагають схуднути

Дійсно, є продукти, які допомагають розщеплювати жир. Це ананас, грейпфрут, лимон та інші цитрусові. Але вони працюють тільки тоді, коли людина ще й правильно харчується, і активно займається спортом.

Дорогі продукти для схуднення, розрекламовані соки – це все не працює, але сильно б'є по гаманцю.

Без солодкого не працює мозок

Мозок дійсно потребує глюкози й краще працює при достатній кількості. Але замість корисних продуктів, ми використовуємо порожні вуглеводи і їмо цукор, цукерки та шоколад. Тому разом з роботою мозку отримуємо зайву вагу.

Потрібно вживати корисні продукти, які дадуть необхідну добову дозу глюкози.

Натуральна косметика краще звичайної

Це міф, який придумали виробники натуральної косметики, оскільки ціна на такий продукт набагато вище. Але вона непередбачувано впливає на шкіру і волосся, може викликати роздратування та алергію.

Якщо натуральна косметика коштує дешево - з нею однозначно щось не так. А якісна косметика зазвичай проходить тестування і в неї додають компоненти, які не шкодять людині.

Щоденні тренування корисні

У кожної людини є свій індивідуальний режим фізичних вправ, їх частота, навантаження та інтенсивність. Це залежить від віку, способу життя та індивідуальних параметрів.

Постійні навантаження понад міру можуть привести до травм м'язів і зміни гормонального балансу.

Бігати дуже корисно

Цей вид спорту корисний як кардіонавантаження і не всім він підходить. Від постійного бігу страждають суглоби ніг і колін, а хребет отримує підвищене навантаження.

Бігати потрібно у своєму власному режимі, в хорошому взутті та по м'якій поверхні. Перед пробіжкою потрібна розминка.