У этих знаков Зодиака начнется белая полоса: ищите себя среди счастливчиков!

Гороскоп 2020 на вторую половину сентября расскажет про четыре знака Зодиака, которым середина осени позволит ступить на белую полосу своего жизненного пути.

Астрологи рассказали, что осень станет удачным временем для Тельца, Рака, Стрельца и Рыб. Об этом пишет Slovofraza.com

Tелец

Во второй половине сентября вы попадете на длинную белую полосу удачи. Причем везение будет ждать Тельца в любой жизненной сфере. Главное - мыслить нужно грандиозно, ведь сентябрь наделит вас обилием энергии, с которой можно покорять вершины! Если вы давно хотели начать что-то новое, но откладывали - ваше время пришло. Наберитесь мужества, проявите упорство и двигайтесь в сторону цели.

Рак

К вам в дверь стучит незабываемый успех, но при этом период будет спокойным и комфортным. Но это к лучшему, так как в таких условиях Раку спокойнее развиваться и открываться миру. Астрологи советуют использовать белую полосу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Для этого нужно заводить полезные знакомства, раскрывать таланты, ходить на курсы.

Стрелец

Bторая половина сентября станет очень хорошим периодом для Стрельца. Скоро вы заметите, что стали более сосредоточенным и спокойным. Удача отвернет от вас все проблемы и трудности, так что пользуйтесь моментом, дабы реализовать сложный проект и воплотить в жизнь идею, которую обдумываете последние месяцы или даже годы. У вас получится довести начатое до конца!

Рыбы

Hевероятно удачный период повезет прожить знаку зодиака Рыбы. Белая полоса удачи повлияет на вас в двух направлениях. Первое - Рыбы вылезут из собственной головы с интересной идеей. Bы перестанете тратить время на создание воздушных замков и начнете реализовывать задумки в реальной жизни. Bторое - Рыбы предпочтут действовать нестандартно.

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