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У цих знаків Зодіаку почнеться біла смуга: шукайте себе серед щасливчиків!

Автор: Світлана Мащенко

Астрологи склали гороскоп на другу половину вересня і розповіли, яким знакам Зодіаку кінець місяця принесе щастя

Гороскоп 2020 на другу половину вересня розповість про чотири знака Зодіаку, яким середина осені дозволить ступити на білу смугу свого життєвого шляху.

Астрологи розповіли, що осінь стане вдалим часом для Тельця, Рака, Стрільця і Риб. Про це пише Slovofraza.com

Телець

У другій половині вересня ви потрапите на довгу білу смугу удачі. Причому везіння буде чекати Тільця в будь-якій життєвій сфері. Головне - мислити потрібно грандіозно, адже вересень наділить вас великою кількістю енергії, з якої можна підкорювати вершини! Якщо ви давно хотіли почати щось нове, але відкладали - ваш час настав. Наберіться мужності, проявіть наполегливість і рухайтеся в бік цілі.

Рак

До вас у двері стукає незабутній успіх, але при цьому період буде спокійним та комфортним. Але це на краще, бо в таких умовах Раку спокійніше розвиватися і відкриватися світу. Астрологи радять використовувати білу смугу, щоб просунутися по кар'єрних сходах. Для цього потрібно заводити корисні знайомства, розкривати таланти, ходити на курси.

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Стрілець

Друга половина вересня стане дуже хорошим періодом для Стрільця. Скоро ви помітите, що стали більш зосередженим і спокійним. Удача відверне від вас всі проблеми і труднощі, так що користуйтеся моментом, щоб реалізувати складний проект і втілити в життя ідею, яку обмірковуєте останні місяці або навіть роки. У вас вийде довести розпочате до кінця!

Риби

Неймовірно вдалий період пощастить прожити знаку зодіаку Риби. Біла смуга удачі вплине на вас в двох напрямках. Перше - Риби вилізуть з власної голови з цікавою ідеєю. Ви перестанете витрачати час на створення повітряних замків і почнете реалізовувати задуми в реальному житті. Друге - Риби оберуть діяти нестандартно.

Раніше ми писали в гороскопі Таро на жовтень, що осінь подарує унікальну можливість змінити життя.

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