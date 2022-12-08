При этих симптомах ОРВИ сразу вызывайте скорую: запомните их

Взимку через зниження температури важливо дбати про своє здоров'я та запобігти виникнення гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Також потрібно знати про симптоми ГРВІ, при яких слід негайно викликати швидку.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як запобігти ГРВІ

За словами експертів, ГРВІ вбиває майже 2 млн осіб на рік. Це четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія і сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ.

Щоб попередити вірусні інфекції, необхідно:

регулярно мити руки або використовувати антисептик;

правильно використовувати захисну маску;

дотримуватися гігієни кашлю та чхання;

уникати великих скупчень людей;

дотримуватися фізичної дистанції;

робити щеплення проти інфекцій.

Однак, якщо ж ви все-таки захворіли на ГРВІ, то важливо правильно собі допомогти:

не призначайте собі ліки, особливо - антибіотики;

уникайте контактів з людьми;

провітрюйте приміщення;

пийте багато рідини;

відпочивайте;

слідкуйте за температурою;

зверніться до лікаря, якщо є така можливість.

В разі підвищення температури тіла лікарі радять:

температуру збивайте, якщо вона у дітей досягає 38 градусів, у дорослих - 38,5;

для зняття лихоманки використовуйте парацетамол або профермент. Але не ацетилсаліцилову кислоту;

після прийому ліків температура не повинна падати відразу ж – зниження на десяті градуси означає, що ліки працюють;

якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє вживання рідини або на неправильно розраховану дозу ліків;

не потрібно загортатися в ковдру, щоб "пропотіти", це небезпечно;

чи не натирайте себе і дитини алкоголем або оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.

Коли потрібно негайно викликати швидку

Важливо відразу телефонувати на 103, якщо виникли такі небезпечні симптоми: