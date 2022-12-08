При цих симптомах ГРВІ одразу викликайте швидку: запам'ятайте їх
Зимой из-за понижения температуры важно заботиться о своем здоровье и предотвратить возникновение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Также нужно знать о симптомах ОРВИ, при которых следует немедленно вызвать скорую.
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения.
Как предотвратить ОРВИ
По словам экспертов, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.
Чтобы предупредить вирусные инфекции, необходимо:
- регулярно мыть руки или использовать антисептик;
- правильно использовать защитную маску;
- соблюдать гигиену кашля и чихание;
- избегать больших скоплений людей;
- соблюдать физическую дистанцию;
- делать прививки против инфекций.
Однако, если вы все-таки заболели на ОРВИ, то важно правильно себе помочь:
- не назначайте себе лекарство, особенно - антибиотики;
- избегайте контактов с людьми;
- проветривайте помещение;
- пейте много жидкости;
- отдыхайте;
- следите за температурой;
- обратитесь к врачу, если есть такая возможность.
В случае повышения температуры тела врачи советуют:
- температуру взбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых - 38,5;
- для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;
- после приема лекарства температура не должна падать сразу - снижение на десятые градусы означает, что лекарство работает;
- если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;
- не нужно заворачиваться в одеяло, чтобы "пропотеть", это опасно;
- не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.
Когда нужно немедленно вызвать скорую
Важно сразу звонить на 103, если возникли следующие опасные симптомы:
- одышка;
- сыпь на коже;
- кровохарканье;
- синий оттенок кожи;
- рвота или понос;
- боль в груди;
- снижение давления;
- аритмия;
- нарушение сознания;
- судороги.
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