Из-за этих ошибок яйца при варке трескаются и лопаются

Казалось бы, простейшая кулинарная процедура - сварить яйца в кастрюле на плите, но только не всегда процесс заканчивается идеально, и на скорлупе появляются неприятные трещины, а при лопании белок вытекает. Причиной этого являются некоторые ошибки, допущенные при готовке блюда.

Почему трескаются яйца во время варки

Температура

Не рекомендуется отправлять холодные яйца в кастрюлю или сотейник с водой сразу, как достаете из холодильника. Перед этим следует немного подождать - всего несколько минут.

Если перед варкой они успеют согреться до комнатной температуры, то риск возникновения трещин на скорлупе во время приготовления будет существенно ниже.

Огонь

При интенсивном кипении воды высоки шансы, что яйца полопаются. Дело в том, что во время бурного кипения при варке быстро расширяются белок и желток.

Рекомендуют варить яйца, поддерживая медленный или средний огонь на плите.

Вода

Вода в кастрюле при варке яиц должна быть подсолена. Если готовить в пресной жидкости, то если скорлупа треснет, белок станет вытекать.

В воде с солью такой проблемы можно избежать, и если даже на жесткой оболочке образуются трещины, то вытекания яйца не будет.