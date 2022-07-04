Через ці помилки яйця при варінні тріскаються і лопаються
Здавалося б, найпростіша кулінарна процедура - зварити яйця в каструлі на плиті, та тільки не завжди процес закінчується ідеально, і на шкаралупі з'являються неприємні тріщини, а при лопанні білок випливає. Причиною цього є деякі помилки, допущені при готуванні страви.
Які упущення при варінні яєць не дозволяють шкаралупі зберігати цілісність, пише "Prosto Way".
Чому тріскаються яйця під час варіння
- Температура
Не рекомендується відправляти холодні яйця в каструлю або сотейник з водою відразу, як дістаєте з холодильника. Перед цим слід трохи почекати - всього кілька хвилин.
Якщо перед варінням вони встигнуть зігрітися до кімнатної температури, то ризик виникнення тріщин на шкаралупі під час приготування буде істотно нижчим.
- Вогонь
При інтенсивному кипінні води високі шанси, що яйця лопатимуться. Річ у тому, що під час бурхливого кипіння при варінні швидко розширюються білок і жовток.
Рекомендують варити яйця, підтримуючи повільний або середній вогонь на плиті.
- Вода
Вода в каструлі при варінні яєць має бути підсолена. Якщо готувати в прісній рідині, то якщо шкаралупа трісне, білок стане витікати.
У воді з сіллю такої проблеми можна уникнути, і якщо навіть на жорсткій оболонці утворюються тріщини, то витікання яйця не буде.
До речі, раніше ми розповідали, як зварити яйця круто без каструлі, причому всього за 10 хвилин.
А також писали, як ідеально почистити яйця для салатів.
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