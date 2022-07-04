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Через ці помилки яйця при варінні тріскаються і лопаються

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Понеділок 04 липня 2022 09:43
Через ці помилки яйця при варінні тріскаються і лопаються Фото: які помилки при варінні яєць призводять до тріщин на шкаралупі (dianesfoodblog.com)
Автор: Володимир Костирін

Здавалося б, найпростіша кулінарна процедура - зварити яйця в каструлі на плиті, та тільки не завжди процес закінчується ідеально, і на шкаралупі з'являються неприємні тріщини, а при лопанні білок випливає. Причиною цього є деякі помилки, допущені при готуванні страви.

Які упущення при варінні яєць не дозволяють шкаралупі зберігати цілісність, пише "Prosto Way".

Чому тріскаються яйця під час варіння

  • Температура

Не рекомендується відправляти холодні яйця в каструлю або сотейник з водою відразу, як дістаєте з холодильника. Перед цим слід трохи почекати - всього кілька хвилин.

Якщо перед варінням вони встигнуть зігрітися до кімнатної температури, то ризик виникнення тріщин на шкаралупі під час приготування буде істотно нижчим.

  • Вогонь

При інтенсивному кипінні води високі шанси, що яйця лопатимуться. Річ у тому, що під час бурхливого кипіння при варінні швидко розширюються білок і жовток.

Рекомендують варити яйця, підтримуючи повільний або середній вогонь на плиті.

  • Вода

Вода в каструлі при варінні яєць має бути підсолена. Якщо готувати в прісній рідині, то якщо шкаралупа трісне, білок стане витікати.

У воді з сіллю такої проблеми можна уникнути, і якщо навіть на жорсткій оболонці утворюються тріщини, то витікання яйця не буде.

До речі, раніше ми розповідали, як зварити яйця круто без каструлі, причому всього за 10 хвилин.

А також писали, як ідеально почистити яйця для салатів.

Для любителів яєчні напевно теж буде цікаво дізнатися, на якій олії найкорисніше їх смажити, та яка - краща для інших продуктів.

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