Из-за этих ошибок домашние арбузы вырастают маленькими и не сладкими

Многие огородные стараются вырастить арбузы. Однако, обычно они вырастают маленькие и не сладкие.

В частности, причина может быть в погодных условиях, которые неблагоприятны для арбуза. Как вырастить большой урожай арбузов - читайте ниже .

Основные причины

Погода

Все бахчевые культуры любят тепло на грани жары - не менее 30 градусов. Если во время роста температура воздуха не достигает +15 градусов, то арбуз прекратит расти, и плод будет несладким.

Также в пасмурную погоду происходит замедление процесса фотосинтеза, поэтому сахар не накапливается.

Кроме того, даже если все лето солнечное, а арбуз рос в тени, то урожай будет не вкусным.

К тому же ветер часто наносит арбузам повреждения и рост замедляется.

Полив

Другая причина - частый полив. Молодые растения следует поливать не чаще 1 раза в неделю, а начиная с середины лета - 1 раз в полмесяца.

Важно помнить, что арбузы поливают только теплой водой.

Удобрения

Дефицит минеральных удобрений в почве является тоже одной из причин. Подкармливать арбузы нужно теми удобрениями, которые содержит цинк, железо, бор и марганец.

Добавлять их необходимо в лунку во время посадки или с помощью капельного полива.

Кроме того, плоды делает несладкими избыточное количество азота в почве.

Польза арбуза

Он поддерживает здоровье плода и иммунитет. Витаминов в арбузе сравнительно немного, за исключением одного - фолиевой кислоты (витамин В9). Она поддерживает иммунную систему, способствуя нормальному образованию и функционированию белых кровяных телец - лейкоцитов, а также играет важную роль при беременности – регулирует формирование нервных клеток эмбриона.

Также арбуз выводит лишний холестерин. Он богат клетчаткой, которая способствует выведению лишнего холестерина, одного из главных виновников так называемой болезни старости атеросклероза.

Арбуз прекрасно подходит для разгрузочных дней, что обычно практикуют для улучшения самочувствия и похудения.