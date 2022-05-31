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Будут ли в Украине в этом году арбузы и по какой цене

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 11:32
Будут ли в Украине в этом году арбузы и по какой цене Фото: арбузы в Украине будут в дефиците из-за оккупации Херсонской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Херсонская область давала Украине около 40% арбузов. За счет соседних областей этот объем полностью перекрыть не удастся, а цена импортных может быть слишком высокой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила Литвин, по данным Госстата, в 2021 году было произведено 400 тысяч тонн арбузов и 38% этого объема было выращено в Херсонской области.

"К сожалению, полностью перекрыть нехватку необходимого объема арбузов другими областями Украины (в основном Одесской и Николаевской) вряд ли удастся", - считает она.

По ее словам, поэтому возможно увеличение импортных поставок. У Украины уже есть опыт импорта арбузов из Турции, Азербайджана и Греции.

"Однако в условиях изменения логистических маршрутов конечная цена импортируемых арбузов может быть некомфортна для потребителей", - добавила аналитик УКАБ.

Напомним, первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что в Украине из-за оккупации юга возникли проблемы с поставкой ранних овощей. Однако он не ожидает дефицита базовых продуктов.

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