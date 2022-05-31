Будут ли в Украине в этом году арбузы и по какой цене
Херсонская область давала Украине около 40% арбузов. За счет соседних областей этот объем полностью перекрыть не удастся, а цена импортных может быть слишком высокой.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Как отметила Литвин, по данным Госстата, в 2021 году было произведено 400 тысяч тонн арбузов и 38% этого объема было выращено в Херсонской области.
"К сожалению, полностью перекрыть нехватку необходимого объема арбузов другими областями Украины (в основном Одесской и Николаевской) вряд ли удастся", - считает она.
По ее словам, поэтому возможно увеличение импортных поставок. У Украины уже есть опыт импорта арбузов из Турции, Азербайджана и Греции.
"Однако в условиях изменения логистических маршрутов конечная цена импортируемых арбузов может быть некомфортна для потребителей", - добавила аналитик УКАБ.
Напомним, первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что в Украине из-за оккупации юга возникли проблемы с поставкой ранних овощей. Однако он не ожидает дефицита базовых продуктов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.