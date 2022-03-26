В этих магазинах можно заказать доставку Новой почтой: актуальный список

Новая почта опубликовала список интернет-магазинов, из которых можно будет отправить товары в работающее отделение.
Весь список опубликован на сайте Новой почты.
Покажем, как, например, заказать товар с сайта Rozetka. Первым делом выбираете на сайте товар, потом вам будет предложено два варианта - забрать из отделения или доставка почтовыми операторами. Далее высветится карта работающих отделений Новой почты. Вы выбираете удобное вам.
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