У цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний список

Нова пошта опублікувала список інтернет-магазинів, з яких можна буде відправити товари у працююче відділення.

Весь список опублікований на сайті Нової Пошти.

Фактичний графік роботи залежатиме від військової ситуації в районі та місті.

Київ, вул. Антоновича, 50 — 10:00-17:00 Київ, вул. Верхній Вал, 28 — 10:00-17:00 Київ, вул. Декабристів, 9е, ТЦ ХарьОк — 10:00-17:00 Київ, вул. Васильківська, 2 — 10:00-17:00 Київ, пр. Григоренка, 22 — 10:00-17:00 Київ, вул. Драйзера, 8 — 10:00-17:00 Київ, пр. Оболонський, 26Б — 10:00-17:00 Київ, Харківське шосе, 2А — 10:00-17:00 Київ, вул. Оноре де Бальзака, 94Б — 10:00-17:00 Київ, пр-т Перемоги, 136, ст. м. Житомирська — 10:00-17:00 Київ, вул. М. Драгоманова, 2 — 10:00-17:00 Київ, пр. Соборності, 7а (біля ЖК Комфорт Таун) — 10:00-17:00 Київ, вул. Межигірська, 63 — 10:00-17:00 Київ, б-р Перова, 32 (біля авторинку) — 10:00-17:00 Київ, пр. Героїв Сталінграда, 8 — 10:00-17:00 Київ, вул. Дніпровська набережна, 33, ТК Аркадія — 10:00-17:00 Київ, вул. Кіото, 25 — 10:00-17:00 Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 10 — 10:00-17:00 Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67, ТЦ Park Town — 10:00-17:00 Бровари, вул. Київська, 239, ТЦ Mark Mall — 10:00-17:00 Вишгород, пр. Шевченка, 2 — 10:00-17:00 Обухів, вул. Київська, 166 — 10:00-17:00 с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4, ТЦ Альцест — 10:00-17:00 Українка, вул. Юності, 6 — 10:00-17:00 Полтава, вул. Небесної Сотні, 10/19 — 10:00-17:00 Харків, вул. Клочківська, 9А (Магазин з вітринами) — 09:00-16:00 Черкаси, вул. Смілянська, 45 — 10:00-17:00 Дніпро, вул. Тітова, 36, ТРК Appolo — 10:00-17:00 Одеса, пров. Семафорний, 4Т — 10:00-16:00 Вінниця, пр. Космонавтів, 49 — 10:00-16:00 Херсон, вул. Некрасова, 29 — 09:00-15:00 Луцьк, пр. Волі, 15 — 10:00-18:00 Луцьк, вул. Привокзальна, 10Б — 10:00-18:00 Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71 — 10:00-17:00 Львів, вул. Кульпарківська, 226а, ТРЦ Victoria Gardens — 10:00-18:00 Львів, вул. Городоцька, 8 — 10:00-18:00 Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1б, ТРЦ Спартак — 10:00-18:00 Львів, пр. Чорновола, 57 — 10:00-18:00 Львів, пр. Шевченка, 24 — 10:00-18:00 Львів, пр. Червоної Калини, 36, ТК Шувар — 10:00-18:00 Львів, вул. Героїв УПА, 76 — 10:00-18:00 Львів, вул. Володимира Великого, 18 — 10:00-18:00 Тернопіль, вул. Шептицького, 20 — 10:00-18:00 Тернопіль, вул. Тарнавського, 34 — 10:00-18:00 Ужгород, пл. Шандора Петефі, 17 — 10:00-18:00 Умань, вул. Велика Фонтанна, 31Г — 10:00-17:00 Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 68А — 10:00-18:00 Івано-Франківськ, вул. Олександра Довженка, 63 — 10:00-18:00 Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 19 — 10:00-17:00

Покажемо, як, наприклад, замовити товар з сайту Rozetka. Насамперед вибираєте на сайті товар, потім вам буде запропоновано два варіанти - забрати з відділення або доставка поштовими операторами. Далі висвітиться карта працюючих відділень Нової Пошти. Ви вибираєте зручне вам.

Читайте також, як і де зараз працюють Нова Пошта та Укрпошта.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!