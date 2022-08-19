Эти способы позволят снизить уровень холестерина естественным путем без всяких лекарств

Проблема высокого уровня холестерина достаточно распространенная - с ней сталкиваются десятки миллионов людей в мире. Если запускать ситуацию, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем (болезни сердца, инсульт, диабет и многое другое). При этом контролировать уровень холестерина можно естественным образом, без всяких препаратов.

Пятью способами, что помогут снизить уровень холестерина и которые можно взять на вооружение как повседневные привычки и образ жизни, поделился американский медик Шон Марчезе из Центра мезотелиомы с опытом клинических испытаний онкологии и более чем 15-летним опытом ухода за пациентами.

1. Улучшите диету

Многие продукты естественным образом снижают уровень холестерина, и можно просто исключить источники холестерина из своего рациона.

"Избегайте насыщенных жиров, таких как красное мясо и жирные молочные продукты, а также трансжиров из масла, крекеров, печенья и тортов", - отмечает он.

Растворимая клетчатка снижает всасывание холестерина в кровь, и содержится она в овсянке, фасоли, яблоках и брюссельской капусте.

Марчезе добавил, что было показано, что сывороточный белок из молочных продуктов может улучшать артериальное давление.

Также медик рассказал, что пища, богатая омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, грецкие орехи и льняное семя, не влияют напрямую на уровень холестерина, но способствуют здоровой сердечной ткани и кровеносным сосудам.

2. Употребляйте меньше алкоголя

"Умеренное употребление алкоголя может способствовать повышению уровня ЛПВП (липопротеины высокой плотности) или "плохого" холестерина. Здоровые взрослые должны избегать употребления алкоголя в максимально возможной степени или стремиться к не более чем одному-двум порциям алкоголя в день", - обратил внимание медик.

Также важно учитывать, что в дополнение к высокому уровню холестерина регулярное употребление алкоголя может привести к гипертонии, сердечной недостаточности и инсульту.

3. Откажитесь от курения

Употребление табака может увеличить сердечное давление и частоту сердечных сокращений, что усугубляет неблагоприятные последствия атеросклероза из-за высокого уровня холестерина, объясняет Марчезе.

"Отказ от табака улучшил уровень холестерина ЛПВП за счет улучшения кровообращения и функции легких. Через год после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний у большинства бывших курильщиков снижается вдвое", - рассказал он.

4. Похудение

По словам Марчезе, у людей со значительным весом вокруг живота, как правило, более высокий процент висцерального жира, который может неблагоприятно влиять на чувствительные органы, такие как печень.

"Лишний вес способствует повышению уровня холестерина и увеличивает нагрузку на артерии и кровеносные сосуды. Сокращение сладких продуктов, включение здоровых закусок и поиск способов повысить активность в течение дня - все это отличные способы улучшить потерю веса", - говорит медик.

5. Физическая активность и упражнения

Физическая активность повышает выработку липопротеинов высокой плотности в крови, что помогает очистить ЛПНП и уменьшить атеросклероз, рассказал он.

Здоровым взрослым рекомендуется около 30 минут умеренных упражнений 5 раз в неделю или интенсивная аэробика в течение 20 минут 3 раза в неделю.

Медик рекомендует найти способы включить больше активности в течение дня, например, прогуляться днем, покататься на велосипеде по вечерам, заняться спортом или активным хобби, таким как походы или плавание.