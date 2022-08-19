Ці способи дозволять знизити рівень холестерину природним шляхом без жодних ліків

Проблема високого рівня холестерину досить поширена - з нею стикаються десятки мільйонів людей у світі. Якщо запускати ситуацію, це може привести до серйозних проблем зі здоров'ям (хвороби серця, інсульт, діабет і багато іншого). При цьому контролювати рівень холестерину можна природним шляхом, без усяких препаратів.

П'ятьма способами, що допоможуть знизити рівень холестерину та які можна взяти на озброєння як повсякденні звички і спосіб життя, поділився американський медик Шон Марчезе з Центру мезотеліоми з досвідом клінічних випробувань онкології та більш ніж 15-річним досвідом догляду за пацієнтами.

1. Покращуйте дієту

Багато продуктів природним чином знижують рівень холестерину, і можна просто виключити джерела холестерину зі свого раціону.

"Уникайте насичених жирів, таких як червоне м'ясо і жирні молочні продукти, а також трансжирів з масла, крекерів, печива і тортів", - зазначає він.

Розчинна клітковина знижує всмоктування холестерину в кров, і міститься вона у вівсянці, квасолі, яблуках і брюссельській капусті.

Марчезе додав, що було показано, що сироватковий білок з молочних продуктів може покращувати артеріальний тиск.

Також медик розповів, що їжа, багата омега-3 жирними кислотами, такі як лосось, волоські горіхи та лляне насіння, не впливають безпосередньо на рівень холестерину, але сприяють здоровій серцевій тканині та кровоносним судинам.

2. Вживайте менше алкоголю

"Помірне вживання алкоголю може сприяти підвищенню рівня ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності) або "поганого" холестерину. Здорові дорослі мають уникати вживання алкоголю в максимально можливій мірі або прагнути до не більше ніж одного-двох порцій алкоголю на день", - звернув увагу медик.

Також важливо враховувати, що на додаток до високого рівня холестерину регулярне вживання алкоголю може призвести до гіпертонії, серцевої недостатності та інсульту.

3. Відмовтеся від куріння

Вживання тютюну може збільшити серцевий тиск і частоту серцевих скорочень, що посилює несприятливі наслідки атеросклерозу через високий рівень холестерину, пояснює Марчезе.

"Відмова від тютюну покращила рівень холестерину ЛПВЩ внаслідок покращення кровообігу та функції легень. Через рік після відмови від куріння ризик серцево-судинних захворювань у більшості колишніх курців знижується вдвічі", - розповів він.

4. Схуднення

За словами Марчезе, у людей зі значною вагою навколо живота, як правило, більш високий відсоток вісцерального жиру, який може несприятливо впливати на чутливі органи, такі як печінка.

"Зайва вага сприяє підвищенню рівня холестерину і збільшує навантаження на артерії та кровоносні судини. Скорочення солодких продуктів, включення здорових закусок і пошук способів підвищити активність протягом дня - все це відмінні способи покращити втрату ваги", - говорить медик.

5. Фізична активність і вправи

Фізична активність підвищує вироблення ліпопротеїнів високої щільності в крові, що допомагає очистити ЛПНЩ і зменшити атеросклероз, розповів він.

Здоровим дорослим рекомендується близько 30 хвилин помірних вправ 5 разів на тиждень або інтенсивна аеробіка протягом 20 хвилин 3 рази на тиждень.

Медик рекомендує знайти способи включити більше активності протягом дня, наприклад, прогулятися вдень, покататися на велосипеді вечорами, зайнятися спортом або активним хобі, таким як походи або плавання.