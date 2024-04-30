ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУ

Естония, Вторник 30 апреля 2024 14:25
UA EN RU
Эстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУ Кристо Энн Вес собирает деньги в поддержку ВСУ (фото: KRISTO ENN VAGA/X)
Автор: Василина Копытко

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вес проедет велосипедом почти 1700 км за 6 дней, чтобы собрать деньги в поддержку ВСУ. Чиновник уже выехал из Таллинна и направляется в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата в сети Х (бывший Twitter).

Что известно о депутате-активисте

"Еду на велосипеде из Таллина в Киев. Моя цель - собрать пожертвования для армии Украины. Нельзя забывать, что в нашем регионе продолжается полномасштабная война", - написал политик.

Кристо Энн Вес вместе с благотворительной организацией 69th Sniffing Brigade, которую основали украинцы и эстонцы, планирует собрать 50 тыс. евро на закупку авто и дронов для наших военных.

Волонтеры отмечают, что часть собранной суммы потратят на два грузовика для подразделения БПЛА Сил специальных операций на 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

В свой веломаршрут депутат отправился 26 апреля и уже смог собрать почти 27 тысяч евро.

Эстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУЭстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУКристо Энн Вес (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

На своей странице Кристо периодически публикует посты в поддержку Украины. В прошлом году он посетил Киев, а недавно поделился фотографией с нашим президентом в парламенте Эстонии.

"Владимир Зеленский выступил в парламенте Эстонии. Вместе к победе и дальше! Слава Украине", - написал депутат.

Эстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУЭстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУ

Кристо Энн Вес активно поддерживает Украину (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

Читайте также о том, что Сергей Притула и Миша Крупин записали "убийственную" песню, чтобы собрать деньги на дроны.

Ранее мы писали о том, планирует ли Эстония принудительно возвращать военнообязанных мужчин в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины донати Волонтеры
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе