Эстонский депутат проедет 1700 км на велосипеде, чтобы собрать деньги на ВСУ

"Еду на велосипеде из Таллина в Киев. Моя цель - собрать пожертвования для армии Украины. Нельзя забывать, что в нашем регионе продолжается полномасштабная война", - написал политик.

Кристо Энн Вес вместе с благотворительной организацией 69th Sniffing Brigade, которую основали украинцы и эстонцы, планирует собрать 50 тыс. евро на закупку авто и дронов для наших военных.

Волонтеры отмечают, что часть собранной суммы потратят на два грузовика для подразделения БПЛА Сил специальных операций на 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

В свой веломаршрут депутат отправился 26 апреля и уже смог собрать почти 27 тысяч евро.

Кристо Энн Вес (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

На своей странице Кристо периодически публикует посты в поддержку Украины. В прошлом году он посетил Киев, а недавно поделился фотографией с нашим президентом в парламенте Эстонии.

"Владимир Зеленский выступил в парламенте Эстонии. Вместе к победе и дальше! Слава Украине", - написал депутат.

Кристо Энн Вес активно поддерживает Украину (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

