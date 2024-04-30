Її не можна забути: Сергій Притула та Міша Крупін записали "вбивчу" пісню
Сергій Притула і соліст гурту "Корупція" Міша Крупін презентували "вбивчу музичну прем'єру". Вони записали пісню про збір на дрони FPV.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Сергія Притули.
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За словами Притули, ті хто почує цю пісню, вже точно не зможуть її забути.
"Презентуємо вам з Мішею Крупіним пісню про FPV "*бати **сню 24/7", - йдеться у повідомленні.
Вона "засідає" в голові, і люди потім цілий день будуть її наспівувати. Це вже волонтер перевірив на власному досвіді.
Команда фонду написала слова, а Міша Крупін чудово її виконав.
Також, якщо після прослуховування пісня вам сподобалась, то слухачів закликали залишити вільний донат на дрони FPV:
- ПриватБанк
- МоноБанк
- Волонтерська картка: 5168 7420 6353 7207
- Інші рахунки
Раніше Сергій Притула розповідав, як раніше планував закінчити свою кар'єру ведучого.