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"Есть вопросы": Клопотенко рассказал, как кормят украинских военных

Фото: Евгений Клопотенко (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Известный кулинар Евгений Клопотенко в восторге от того, какие сухпайки раздают украинским военным.

Об этом он сказал в интервью Григорию Решетнику в его авторском проекте "Як ти?".

"У военных есть питание в частях, а есть сухие пайки. Я дегустировал сухие пайки и они супер крутые! Мы - первая страна в мире, где борщ есть в составе сухого пайка", - сказал Клопотенко.

А вот к относительно питания в воинских частях ВСУ шеф-повар имеет определенные вопросы.

"Еда - это часть морального духа ... Когда открываешь русские сухие пайки, то понимаешь, что тебя гов*ом кормят. Вот и есть ответ на вопрос - зачем улучшать питание. Хочется дать украинским солдатам ощущение, что о них заботятся", - пояснил он.

К слову, не только сухпайки русских солдат - де*ьмо. Вся русская кухня и ресторанный бизнес идут к черту.

"У российских ресторанов уже не будет мировых наград. Они в этом году вошли в "Красный путеводитель Мишлен". Теперь им надо подтвердить статус в следующем году, но они его не подтвердят. Туда никто не поедет, туристов нет. Страна канцелирована (отменена. - Ред.). Мы сделали огромное дело. Доказали, что борщ - украинское блюдо, а не российское. Перед нами извинились и поняли проблему. Есть и другие премии - россию лишили и их", - рассказал Евгений.

Напомним, в начале июля стало известно, что борщ был внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО.

Ранее мы писали, как пожарить самые вкусные кабачковые оладьи по рецепту Клопотенко.

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Евгений Клопотенко