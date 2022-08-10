"Є питання": Клопотенко розповів, як годують українських військових

"У військових є харчування в частинах, а є сухі пайки. Я дегустував сухі пайки і вони супер круті! Ми - перша країна у світі, де борщ є у складі сухого пайку", - сказав Клопотенко.

А от до щодо харчування у військових частинах ЗСУ шеф-кухар має певні питання.

"Їжа - це частина морального духу… Коли відкриваєш російські сухі пайки, то розумієш, що тебе гімном годують. Ось і є відповідь на питання - навіщо покращувати харчування. Хочеться дати українським солдатам відчуття, що про них піклуються", - пояснив він.

До слова, не лише сухпайки російських солдат - лайно. Уся російська кухня і ресторанний бізнес йдуть під три чорти.

"У російських ресторанів уже не буде світових нагород. Вони в цьому році увійшли до "Червоного путівника Мішлен". Тепер їм треба підтвердити статус наступного року, але вони його не підтвердять. Туди ніхто не поїде, туристів немає. Країна канцельована. Ми зробили величезне діло. Довели, що борщ - українська страва, а не російська. Перед нами вибачились і зрозуміли проблему. Є й інші премії - росію позбавили і їх", - розповів Євген.