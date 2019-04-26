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Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020

Новости » Спорт    26.04.2019 - 14:55
Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020

Петров квалифицировался на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине (Китай) Александр Петрив занял шестое место и завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио (Япония). Об этом сообщается в Twitter НОК Украины.

Пока все лицензии полученные представителями пулевой стрельбе. До этого на чемпионате мира в прошлом году лицензии завоевали Павел Коростылев и Елена Костевич.

Петров в 2008-году стал олимпийским чемпионом по скоростной стрельбе из 25-метровой дистанции. В финале 44-летний украинец на 0,7 балла опередил Ральфа Шумана и побил олимпийский рекорд (780,2 балла).

Напомним, уже около 150 украинских спортсменов завоевали лицензии на Европейские игры-2019.

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