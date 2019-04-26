Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020

Петров квалифицировался на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине (Китай) Александр Петрив занял шестое место и завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио (Япония). Об этом сообщается в Twitter НОК Украины.

Пока все лицензии полученные представителями пулевой стрельбе. До этого на чемпионате мира в прошлом году лицензии завоевали Павел Коростылев и Елена Костевич.

Вітаємо олімпійського чемпіона Олександра Петріва із завоюванням ліцензії Токіо-2020!!



Сьогодні на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні відбувся фінал у швидкострільній стрільбі з пістолета (МП-8), в якому, посівши шосте місце, кваліфікувався на Олімпіаду Петрів. pic.twitter.com/tz0Yin0bwZ — НОК України (@OlympicUA) April 26, 2019

Петров в 2008-году стал олимпийским чемпионом по скоростной стрельбе из 25-метровой дистанции. В финале 44-летний украинец на 0,7 балла опередил Ральфа Шумана и побил олимпийский рекорд (780,2 балла).

Напомним, уже около 150 украинских спортсменов завоевали лицензии на Европейские игры-2019.