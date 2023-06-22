Еспадрильї чи кеди? Яке взуття модно носити літом 2023 і скільки воно коштує в Україні

Босоніжки

Актуальними цього літа будуть варіанти на танкетці з цікавим силуетом, а також босоніжки із тонкими ремінцями. За кольорами увагу можна звернути на класичні чорні та бежеві відтінки. Для тих, хто хоче додати яскравих акцентів підійдуть зелений, жовтий, оранжевий та рожеві кольори.

Трендовими у цьому сезоні будуть “прозорі босоніжки”, які створюють враження “голої ноги”. Таке взуття підійде до будь-яких образів, адже міксувати його можна із будь-якими кольорами вашого луку.

Середня вартість босоніжок цього року становить 600 грн. Цікаво, що, наприклад, пропозицій саме такого типу взяття на платформі OLX чи не найбільше.

Яке взуття обрати на літо (фото: freepik.com)

Еспадрильї

Класика для літа, яка заслужено вважається одним із найзручніших варіантів взуття. На платформі чи на низькому ході, зі шнурівкою чи без. Еспадрильї точно заслуговують бути у вашому літньому гардеробі. Цей варіант чудово підійде як для міської прогулянки, так і для відпочинку. Середня вартість такого типу взуття становить 800 грн.

Яке взуття обрати на літо (фото: freepik.com)

Шльопанці

Шкіряні, гумові, із додаванням рафії чи верхом із хутра, на підборах і без. Варіантів шльопанців для літа безліч, тож 100% можна знайти свою пару, яка доповнить та зробить цікавішим багато літніх образів. Середня вартість шльопанців цьогоріч 700 грн.

Яке взуття обрати на літо (фото: freepik.com)

Балетки

Цього сезону в моду повертаються ті самі балетки, тому кожна модниця може придивлятись до легендарних туфель на плоскій підошві та обирати собі свою пару. На літо таке взуття гарно пасуватиме до суконь або кежуал-образів із джинсами.

Чудовим варіантом для спекотної пори стануть балетки вироблені із натуральної шкіри, сітки чи тканини. За даними з OLX, за пару балеток доведеться в середньому віддати від 1 000 грн.

Яке взуття обрати на літо (фото: freepik.com)

Кросівки та кеди

Маст хев для літа та будь-якого сезону. Гарний варіант для тих, хто обирає комфорт на кожен день. Увагу цього сезону слід звернути на кросівки з низькою підошвою. Універсальним кольором для літа є білий, у такому кольорі кросівки чи кеди будуть гарно поєднуватись із різними аутфітами від спортивних до романтичних.

Кросівки та кеди - один із найпопулярніших видів взуття, попит на які спостерігають протягом цілого року. За пару такого взуття потрібно заплатити від 1 200 грн.

Яке взуття обрати на літо (фото: freepik.com)